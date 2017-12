El PP evita que Feijóo comparezca en la comisión sobre incendios del Parlamento gallego

No estarán ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni el vicepresidente, Alfonso Rueda. Sí intervendrá la consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, además de más de 60 comparecientes más. La comisión parlamentaria de estudio sobre los incendios ha aprobado, no sin polémica, su plan de trabajo y sus integrantes, con el apoyo en solitario del PP, que ha accedido a incorporar algunas propuestas de la oposición pero que ha dejado fuera varios de los expertos recomendados y al jefe del Ejecutivo, lo que ha provocado las protestas de En Marea, PSdeG y BNG, que ven "coja" a dicha comisión.

Será Ángeles Vázquez la única conselleira del Gobierno que participe de una comisión creada después de la trágica ola de incendios que arrasó 49.000 hectáreas y cuatro vidas en octubre y en la que el PP no ha accedido a que estén Feijóo, Rueda o la responsable de Medio Ambiente, Beatriz Mato, tal y como habían reclamado PSdeG y BNG. No lo hizo En Marea, que insiste en su interés en un cónclave basado en técnicos. "Nuestra intención era que en la comisión hablaran expertos, no gente que ya ha demostrado su incompetencia", aclara su portavoz, Luís Villares.

Con todo, el PP ha sumado comparecientes reclamados por la oposición, como el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, propuesto por PSdeG y BNG y que lleva años investigando las causas y motivaciones de los incendios; el delegado del Gobierno central, Santiago Villanueva, también propuesto por socialistas y nacionalistas; Inés Santé, directora del Instituto de Estudios del Territorio y proposición de En Marea; o Edelmiro López Iglesias (reclamado por todos los grupos de la oposición), profesor de la USC, exdirector general de Desarrollo Rural con el bipartito y único investigador europeo no portugués que el país vecino incluyó en la comisión evaluadora de los graves incendios del verano en Pedrógão Grande.

También ha aceptado el PP la incorporación de representantes de varios ayuntamientos gravemente afectados por el fuego, de los sindicatos, de Promagal o de la Comunidad de Montes Vecinales, todos ellos a propuesta de varios grupos. Además, también se ha añadido al ex-director general de Montes con el bipartito, Alberte Blanco, o ENCE, a propuesta del BNG; así como el Foro Económico de Galicia, a petición del PSdeG. En total, entre todos los grupos se habían propuesto 169 intervenciones diferentes, que quedarán en 65. También estará Tomás Fernández-Couto, actual director general de Ordenación Forestal, imputado por la adjudicación de helicópteros contra incendios. No hablarán, por el contrario, los colectivos en defensa de la unificación y aumento del servicio público de extinción, como Apropiga o Atrifoga.

El PP ha aceptado también incorporar más de treinta informes demandados por la oposición, como el que analiza las pérdidas provocadas por el fuego, las medidas contra la erosión, las ayudas públicas para cortafuegos y desbroces, la incidencia del cambio climático, el plan forestal, los medios disponibles contra el fuego en 2017, la investigación sobre incendiarios y detenciones en la última década o el impacto paisajístico.

Desde En Marea, Luís Villares reprocha "numerosas deficiencias" tanto en lo que tiene ver con los informes como con las comparecencias, y se queja por la falta de participación ciudadana. Además, lamenta que los populares no aceptasen los "perfiles técnicos" solicitados por su grupo y después de incidir en este tipo y no en los miembros del Gobierno gallego. "El PP no quiere escuchar a los especialistas en territorio, ni tampoco los trabajadores que participaron en el operativo de extinción de la ola de fuegos de octubre", se queja el portavoz, que considera "frustrante" que se negase la presencia de expertos en la ordenación del territorio.

Por su parte, el diputado socialista José Quiroga considera unas "taras" que ni Feijóo, ni Mato ni Rueda comparezcan, por lo que cree que el plan de trabajo queda "cojo". Además, el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusa al PP de "devaluar" la presencia de la Xunta "hasta extremos que no parecen justificables". Y destaca la ausencia de miembros del ámbito judicial toda vez que la Xunta y el partido que la sustenta defiende "la tesis" de que la ola de fuego fue debido al "terrorismo incendiario". "Es necesario contrastar si es así o no", añadió.

El parlamentario del BNG, Xosé Luis Rivas, Mini, también considera que a las comparecencias "les faltan más de dos patas" ya que, a su entender, "debe estar el presidente de la Xunta" y "el vicepresidente" en una lista en la que "faltan nombres", algo que considera "injustificable".

El PPdeG, por el contrario, cree que "el único punto de discrepancia es el vicepresidente", por lo que reta a la oposición a que diga si su objetivo en la comisión "es darle a los miembros del gobierno". Así, el diputado José González le pidió explicaciones a En Marea por no apoyar el plan de trabajo a pesar de haber incorporado los populares a la mayoría de expertos que proponía. Finalmente, ha destacado que esta comisión sobre los fuegos tendrá "más comparecencias e informes que la de 2006", así como "más a petición de la oposición".

Más comparecientes

La lista de comparecientes, además de los ya citados, se completa con los directores generales de Desarrollo Rural, Patrimonio Natural y Emergencias e Interior; los alcaldes de Ribeira, Folgoso do Courel, Oímbra, Soutomaior, Nigrán, As Neves, Carballeda de Avia y Cervantes; o profesores universitarios como Augusto Pérez Alberti, Rubén Lois y Alberto Martí Ezpeleta, y miembros del Grupo Colmeiro, entre otros.

También intervendrán el director del Centro de Investigación Forestal de Lourizán; el director de la Red de Parques Naturales de Galicia; o el agente forestal Manuel Gómez Trabada; y expertos como el catedrático de Silvicultura de la USC, Roque Rodríguez; el profesor de la USC Agustín Merino; el catedrático de Derecho Civil de la UDC, José Manuel Busto; el catedrático de Producción Vegetal Antonio Rigueiro y un representante del grupo de docentes universitarios firmantes que firmaron el manifiesto Por unha nova política para o rural galego.