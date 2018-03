El PP apoya en el Parlamento de Galicia que el Gobierno se interese por los residuos nucleares vertidos en el Atlántico

Los cuatro grupos del Parlamento de Galicia, incluido el PP, aprobaron este jueves de manera unánime, a iniciativa de En Marea, reclamar al Gobierno central que se interese por el estado de los residuos nucleares vertidos entre 1949 y 1982 frente a las costas gallegas por ocho países europeos. Una propuesta que se produce después de que varios ministerios hayan evidenciado que no están haciendo ningún seguimiento de esos residuos radiactivos y de que la Unión Europea comunicase al PSOE que España no le ha mostrado ningún interés al respecto.

A finales del pasado año, coincidiendo con el 35 aniversario del fin de los vertidos radiactivos en la denominada Fosa Atlántica, este diario publicó una investigación que reveló cómo una docena de organismos estatales e internacionales eran incapaces de aclarar si alguien vigila esos bidones, que en algún caso se están aproximando ya a las siete décadas de antigüedad, con algún tipo de programa permanente de supervisión, cuándo se hizo por última vez o cuándo se volverá a hacer. Tras esa serie de informaciones, En Marea, PSdeG y BNG anunciaron una serie de iniciativas al respecto en los parlamentos autonómico, estatal y europeo.

El acuerdo textual aprobado este jueves por la Cámara gallega a través de una proposición no de ley es el siguiente: "El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al Gobierno de España para que haga las gestiones pertinentes ante las instituciones europeas y los países responsables de los vertidos, que permitan asegurar la vigilancia de los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica así como obtener información que garantice que no están teniendo impacto en el medio ambiente, y a realizar todas las gestiones políticas a su alcance para alcanzar estos objetivos". A este texto se llegó después de una negociación de los grupos sobre la propuesta inicial formulada por En Marea matizada por populares y socialistas.

En la defensa de su iniciativa, el viceportavoz de En Marea en la Cámara, Antón Sánchez, criticó que “la inacción política de Núñez Feijóo y Mariano Rajoy en este tema podría tener consecuencias funestas para todos y todas nosotros”. Según En Marea, “no tendría que ser necesario subrayar que los vertidos de residuos nucleares precisan de un control constante, ya que los riesgos que entrañan no desaparecen con el paso del tiempo”. Por eso, la formación critica que “el Estado español se limita a echar balones fuera diciendo que no es su competencia. Al parecer, proteger la salud de los españoles y el medio ambiente no forma parte de sus atribuciones”.

Una crítica que se produce después de que varios ministerios discrepasen entre sí, en sucesivas respuestas a una petición oficial de información, sobre quién tiene la competencia de vigilar el posible efecto de esos residuos vertidos en aguas internacionales. La propuesta aprobada por el Parlamento de Galicia también incluye una referencia a la responsabilidad de los “países responsables de los vertidos”, que serían los responsables de supervisarlos según la visión de Greenpeace, organización ecologista que en 1981 y 1982 trabajó de la mano de marineros gallegos, con campañas como la del pesquero Xurelo, para poner fin a esa práctica.