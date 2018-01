Contra el sexismo en los juguetes que traen los Reyes: "La igualdad también se construye jugando"

La fiesta de los Reyes Magos pone punto y final al período navideño a través de los regalos. A pesar de las múltiples campañas -de administraciones públicas o no- para ponerle fin a las diferencias y los tópicos sexistas, los anuncios y muchas de las compras en estas fechas mantienen estereotipos que separan a niños y niñas en ámbitos y prácticas sociales distintas. El sexismo en la publicidad, pero también en la elección final de los regalos, se mantiene a pesar de todo. Voces expertas llevan tiempo advirtiendo de que ya no afecta solo a los juguetes tradicionales, s ino que también a los videojuegos, que se suelen separar para chicas y chicos según sus argumentos. Mientras, las muñecas, las cocinas o los carros de bebé siguen dirigidos a las niñas; y los coches, los juegos de acción o los deportes se ciñen a los niños.

Ante esto, cada año son más las administraciones que difunden campañas que animan la ciudadanía a comprar juguetes no sexistas o a colaborar con las múltiples recogidas para familias sin recursos con regalos que huyan de estos estereotipos. Cada vez con más recursos, municipios y otras instituciones se implican con anuncios o videos fomentando la igualdad, también en estas fechas. En este año, en Galicia destacan algunas como la de la Diputación de Pontevedra o las de los ayuntamientos de Lugo y Santiago, entre otras.

Campaña de la Diputación de Pontevedra por los regalos no sexistas

Se non xoga, non é un xogo [ Si no juega, no es un juego] #RegalaIgualdade es el lema escogido por la institución provincial pontevedresa, que por tercera vez desarrolla una campaña por la igualdad a la hora de regalar y que ha apostado esta vez por un video difundido por varios canales. "Desde que nacemos, a las mujeres nos educan en que somos distintas y que hacemos otras cosas distintas a las que hacen los hombres", destaca Carmela Silva, presidenta provincial, que cree "fundamental educar desde la cuna las niñas y a los niños en igualdad.

El montaje muestra alcaldesas, enfermeros, canteras, auxiliares de vuelo, bomberas, modistos, arquitectas, bailarines, informáticas, cuidadores o mujeres astronautas, con el objetivo de "mostrar que lo único que marca la diferencia es algo que no existe en realidad, que es solo fruto de los perjuicios, y que pueden ser lo que ellas y ellos quieran ser, sean mujeres o sean hombres".

En el caso de Santiago, el lema escogido por el Ayuntamiento ha sido A igualdade tamén se fai xogando [ La igualdad también se hace jugando] y la campaña incluye ">un decálogo de recomendaciones para las familias. En su presentación la edil de Igualdad, Marta Lois, destacó que los juguetes "no son solo una fuente de diversión, sino también el principal mecanismo de aprendizaje y socialización durante la infancia". Por eso, incide en la importancia de hacer regalos que "fomenten la igualdad durante la infancia y que promuevan el uso de juegos y juguetes que fomenten la igualdad entre niñas y niños".

Además, la administración local desatca que la separación que se hace a la hora de regalar "no es aleatoria, sino que responde a una estricta asignación de roles de género". Así, mientras que los juguetes de los niños "están orientados a actividades como la conducción, la construcción, la práctica deportiva y a la competición, los juguetes de niñas se relacionan principalmente con el cuidado de bebés, limpieza del hogar, bailar, cantar o diseñar".

Recomendaciones del Concello de Lugo para promover la igualdad en los regalos a la infancia

De manera parecida se manifiesta el Ayuntamiento de Lugo. La concejala de Bienestar Social, Igualdad e Inclusión, Ana Abelleira, ha recomendado esta misma semana al vecindario que "regale libros y juguetes no sexistas". Y lo ha hecho aprovechando la cercanía de la llegada de los Reyes Magos y al amparo de la campaña de sensibilización puesta en marcha por la Casa de la Mujer a mediados del pasado mes de diciembre y que ya se había hecho el año pasado. La finalidad es concienciar a las familias y promover la iguladade y el no sexismo desde edades tempranas.

La iniciativa lucense iniciativa incluye diez claves para "la compra responsable y no sexista": que puedan jugar niñas y niños indistintamente, que evite la transformación de estereotipos sexistas y no fomente la violencia, que facilite poder jugar con los demás y las relaciones entre iguales, que no favorezca la rivalidad, que potencie las relaciones cooperativas, que pueda jugar cualquier niño o niña y no solo quien tenga habilidades muy específicas, que despierte el deseo de jugar, que desarrolle la imaginación y la creatividad, que estimule su curiosidad y que potencie la capacidad de pensar".