Salud y ecología: estas son las ‘startups’ españolas más prometedoras de Europa

Una surgió después de una larga convalecencia veraniega con una escayola que impedía moverse; otra, por conocer de cerca enfermedades como la anorexia, la bulimia o la obesidad: estas dos ideas fueron las que inspiraron Exovite y HealthApp, dos de las 'startups' españolas más atractivas a ojos europeos. Estas y otras tres compañías fundadas por 'millennials' han mostrado su potencial en el Parlamento Europeo en busca de inversores o clientes. Junto a ellas, otras 45 de todo el Viejo Continente.

La lista fue presentada por Glowfly, una plataforma de apoyo a jóvenes emprendedores europeos que invitó a los inversores o empresas a conocer estas iniciativas. Las cinco 'startups' españolas seleccionadas destacan por su compromiso con el medioambiente, ayudando a las empresas a ahorrar combustible o a particulares a generar energía para cargar sus dispositivos gracias a las plantas. Pero también, algunas coinciden en mejorar la salud o la movilidad de las personas, como un escáner que personaliza férulas para los miembros rotos o una 'app' que conecta pacientes y médicos.

Not everyday you have the opportunity to pitch your #startup project at the European Parliament, the heart of Europe! So proud and honoured for making @BroomxTech one of the #EUTop50 startups! pic.twitter.com/2KY7nedopL