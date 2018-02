El coleccionismo friki arrasa en Wallapop: cromos, Funkos o regalos del Happy Meal

Cambiar cromos y tazos repetidos en algún mercadillo parece cosa del pasado. Al menos, desde que hallar y adquirir directamente estos y otros objetos de colección en plataformas de compraventa como Wallapop se ha convertido en la opción más cómoda y sencilla (aunque no precisamente la más barata).

La app que nació como un lugar donde vender trastos inútiles y comprar objetos de segunda mano se ha convertido en una filón para los entusiastas de los objetos más singulares. No solo hay monedas antiguas (incluyendo una de las bolsas en las que los españoles recibimos nuestros primeros euros allá por 2001) y sellos: hasta los objetos promocionales de series y hamburgueserías son potenciales objetos de colección.

Un buen puñado de cosas que suelen terminar en la basura por falta de interés son susceptibles de convertirse en un verdadero objeto de deseo para los coleccionistas que bucean por Wallapop. “Ya sea por necesidad o falta de espacio, diversos objetos antiguos y de coleccionismo son bastante populares en Wallapop”, confirma a HojaDeRouter.com la responsable de marketing de la empresa, Gemma Escribano.

“Siempre he sido fan de la saga Pokémon y poco a poco he ido ampliando mi colección personal”, explica Alejandro, el orgulloso propietario de la colección completa de figuras de Pokémon que McDonald's regaló hace unos años con su Happy Meal. “Llegado el momento, disponía de suficientes artículos repetidos y no me interesaba seguir guardando, así que me plantee la posibilidad de venderlos en este tipo de plataformas”. Ahora, a través de su perfil de Wallapop, ofrece las 16 figuras que conformaban la acción promocional. El precio es todo un misterio.

No obstante, para hacernos una idea de las cifras de este singular mercado basta con hacer una búsqueda en la propia plataforma. Es fácil comprobar que se están pidiendo entre 7 y 10 euros por cada una de estas figuras que acompañaban de forma gratuita a un menú que cuesta algo menos de 4 euros. El precio, por tanto, se ha incrementado en más de un 150 % (y ahora no incluye la hamburguesa).

A pesar de este notable aumento, no parece que alguien vaya a ganarse la vida vendiendo regalos del Happy Meal. El coleccionista de figuras de Pokemon explica que Wallapop, “desde el punto de vista del comprador, abarata el mercado, ya que hay mayor oferta y disponibilidad de artículos”. De hecho, él mismo asegura que “las figuras de McDonald’s no se revalorizan especialmente, ya que se han producido en masa y mucha gente las vende”.

Efectivamente, el incremento de precio es mayor en otras piezas de coleccionismo. Por algunas de las cartas de la primera edición de Pokémon (editadas en 1995) se llegan a pedir más de 120 euros en Wallapop. “Y yo he llegado a ver pujas por más de 500 dólares [algo más de 400 euros] cada carta”, puntualiza Alejandro, que también recurre a la plataforma de compraventa para encontrar las cartas que le faltan de otra colección lanzada por McDonald’s.

No las criaturas creadas por Game Freak a mediados de los 90 son objeto de estos peculiares intercambios. En términos generales, y aunque por algo menos de dinero, cualquier regalo promocional de la cadena de hamburgueserías está a la venta en Wallapop: muñecos de Hora de aventuras, toallas y hasta tazas de un McMenú por 4 euros cada una.

“Algunos objetos de coleccionismo se pueden revalorizar hasta un 1000 %”, explica Osvaldo, otro habitual de estas transacciones, a HojaDeRouter.com. Su caso es algo diferente: utiliza Wallapop como un canal de distribución más de su tienda de videojuegos y figuras, situada en Barcelona. “ El tráfico de venta a través de Wallapop es menor, pero también hay, sobre todo para los que están cerca de la tienda, claro”, comenta.

A través de Wallapop vende, entre otras cosas, los muñecos de películas, series y videojuegos que ya están descatalogados y han incrementado su valor de una forma sorprendente. El ejemplo perfecto son los populares muñecos Funko. Si originalmente los seis personajes de la serie Friends costaban 15 euros cada uno, Osvaldo ha llegado a vender el lote completo por 300 euros, un 233 % más caros.

“Antes, el único método de ampliar cualquier colección era preguntar por foros y tiendas especializadas (que hay muy pocas en España) y, con suerte, encontrar a otra persona que tuviera lo que estabas buscando”, recuerda Alejandro. Ahora son esas personas las que buscan compradores a través de la app.

El ‘boom’ de ‘Stranger Things’

Una campaña promocional de Netflix de hace meses sirve aún para que algunos vendedores de Wallapop intenten embolsarse unos euros. Para anunciar la llegada de la nueva temporada de Stranger Things, la plataforma lanzó una colección de cromos con los personajes de la serie que se podían obtener de forma gratuita en un local efímero montado para la ocasión en el centro de Madrid y en Barcelona, además de en algunas tiendas especializadas.

Un total de once cromos que en Wallapop es posible conseguir por la nada desdeñable cifra de 60 euros. Si, por el contrario, te falta solo uno de ellos, a través de la aplicación también podrías conseguirlo a cambio de 10 euros.

Más famoso y llamativo fue el caso de la taza de Chip ( La Bella y la Bestia) que sacó a la venta Primark. Si el objetivo se vendía en establecimientos por 6 euros, en Wallapop llegó a ofrecerse por 50 euros, un 733 % más. Aún hoy, cuando el boom parece haberse esfumado y Primark ya no es la única tienda que vende este producto, es posible encontrar la taza en la app por hasta 25 euros.

Lejos parecen quedar los tiempos en los que la hora del recreo o las mañanas de domingo en algún mercadillo servían para intercambiar cromos, chapas o tazos repetidos. Ahora esos pequeños trozos de plástico (protagonizados por Pokémon, eso sí) también se venden por 30 euros en Wallapop.

