Aumentan a 112 los muertos en el atentado contra un convoy de evacuación de civiles en Siria

La cifra de fallecidos en el atentado de este sábado contra un convoy de evacuados en la zona de Al Rashidín, al oeste de la ciudad siria de Alepo, ha ascendido a 112, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG ha precisado que entre los fallecidos hay 98 vecinos de Fua y Kefraya y varios voluntarios de la Media Luna Roja Siria, que estaban facilitando el proceso de evacuación. La fuente no descarta que el número de muertos aumente porque hay decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.

El atentado se produjo cuando los autobuses con evacuados de Fua y Kefraya, dos pueblos de mayoría chií de la provincia de Idleb (noroeste), esperaban en el paso de Al Rashidín para cruzar a las áreas bajo el control de las autoridades en Alepo. Los vehículos estaban aparcados en esa zona cuando estalló una furgoneta de tipo "pick up".

La Media Luna Roja ha afirmado que el proceso de evacuación continúa a pesar del atentado. "La operación sigue en marcha", ha dicho en declaraciones a Efe la portavoz de la organización, Mona Kurdi.

Por el momento, ninguna organización ha reivindicado este ataque. La agencia de noticias oficial siria, SANA, acusó a "terroristas" de haber perpetrado el atentado, mientras que grupos opositores han atribuido la responsabilidad a las autoridades.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien, ha declarado estar "horrorizado" por el atentado. Ha transmitido su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas.

Fua y Kefraya están asediados por varias facciones islámicas, entre las que figura el Organismo de Liberación del Levante, exfilial de Al Qaeda, que dominan casi toda Idleb.

