Ataque armado contra la zona diplomática de la capital de Burkina Faso

Un grupo de hombres armados sin identificar ha atacado este viernes la zona diplomática de la capital de Burkina Faso provocando varios incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la legación francesa y de la oficina del primer ministro, informan medios locales. Primero se ha producido una explosión y posteriormente un ataque armado contra la sede del Ejército.

Seis asaltantes han sido abatidos durante el ataque de hoy a la zona diplomática, que ha provocado varios incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la Embajada de Francia y de la Oficina del Primer Ministro.



Según declaró a la televisión nacional RTB el portavoz del Gobierno, Remis Dandjinou, cuatro atacantes fueron abatidos en la Embajada de Francia y otros dos en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armas. El director general de la Policía, Jean Bosco Kienou, ha señalado que "tiene la apariencia de un ataque terrorista".

En un primer momento, la Embajada de Francia había informado que estaba siendo objeto de un "ataque en curso", pero posteriormente ha informado en su página de Facebook que no parecía no ser el objetivo del ataque, añadiendo que no está claro cuáles son los lugares atacados.

La televisión nacional burkinesa habla de un "intenso incendio en la Embajada de Francia" y de que los asaltantes "comenzaron a disparar contra los gendarmes a su llegada", mientras que el portal de noticias Burkina24 habla de un "ataque armado en marcha (...) cerca de la oficina del Primer Ministro".

La Policía ha pedido a los ciudadanos que eviten, en la medida de lo posible, las zonas del ataque mientras las fuerzas especiales "están en acción", un llamamiento al que se ha sumado el embajador galo en el país, Xavier Lapdecab. El enviado francés para el Sahel, Jean-Marc Châtaigner, ha afirmado en Twitter que se trata de un ataque terrorista.

El 13 de agosto del año pasado, dos atacantes abrieron fuego en la principal avenida de la ciudad matando a 19 personas e hiriendo a más de 20. El 15 de enero de 2016, 30 personas murieron durante un ataque yihadista contra un hotel y un restaurante también en el centro de la ciudad. En aquel momento, a responsabilidad del ataque fue reivindicada el grupo Al Qaeda en el Magreb islámico, conocido con las siglas AQMI. Por el momento, este ataque no se ha reivindicado.