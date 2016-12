Detenidos los secuestradores del avión libio retenido en Malta

Los 109 pasajeros y también los siete miembros de la tripulación del avión de la compañía libia Afriqiyah Airways que se encontraba en el aeropuerto de Malta después de haber sido secuestrado fueron liberados, según informó el primer ministro maltés Joseph Muscat.

La televisión pública maltesa TNM fue retransmitiendo cómo los pasajeros abandonaban el avión en el que se cree aún se encuentran los dos secuestradores.

Los secuestradores han sido detenidos y, como ha informado en su cuenta de Twitter el primer ministro maltés, ya están custodiados por las fuerzas de seguridad.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

Anteriormente, los secuestradores quisieron buscar una salida a su situación pidiendo asilo político en Malta.

#BREAKING Libya plane hijackers asking for asylum in Malta: minister — AFP news agency (@AFP) 23 de diciembre de 2016

Este viernes un avión libio de la compañía Afriqiyah Airways aterrizó en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo, según ha informado Europa Press. El suceso fue confirmado por el primer ministro de la isla, Joseph Muscat, quien explicó a través de su cuenta de Twitter que está al tanto de "un potencial secuestro de un vuelo desviado a Malta". Los dos secuestradores habían amenazado con hacer explotar la aeronave con una granada de mano, según el diario Times of Malta.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

El avión es un Airbus A320 operado por la aerolínea de propiedad estatal Afriqiyah Airways, que cubría un trayecto interno entre las ciudades de Sebha y Trípoli. Todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Malta han tenido que ser cancelados o desviados. La presidenta de Malta, Marie-Louise Coleiro, ha pedido a los ciudadanos que mantengan la calma.