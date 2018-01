Dimite el número dos del FBI por los constantes ataques del presidente Trump

El número dos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe, ha renunciado este lunes a su puesto y dejará oficialmente la policía federal a mediados de marzo tras recibir múltiples ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre el papel, McCabe seguirá siendo un empleado del FBI hasta mediados de marzo, pero en la práctica ya ha abandonado su cargo, según ha asegurado a Efe una fuente familiarizada con el asunto.

Esta fuente ha explicado que McCabe tenía intención de jubilarse en marzo, pero ha decidido tomar dos meses de "vacaciones" hasta que pueda retirarse oficialmente en marzo, cuando cumple con todos los requisitos del Gobierno para poder recibir los beneficios completos de su jubilación.

De esa forma, hasta que la jubilación se haga oficial, McCabe seguirá recibiendo su sueldo del FBI, según esa fuente.

En los últimos meses, McCabe ha estado en el centro de las tensiones entre la Casa Blanca y el FBI, agencia cuya credibilidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por Trump.

McCabe fue la mano derecha del director James Comey, despedido por sorpresa en mayo de 2017 por el mandatario y con quien dirigió la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Gobierno ruso.

Trump ha usado Twitter en los últimos meses para arremeter contra McCabe por las donaciones que su esposa, Jill McCabe, recibió cuando en 2015 se presentó con los demócrata al Senado estatal de Virginia.

En ese momento, Jill McCabe recibió más de 675.000 dólares de dos entidades asociadas con el gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, quien ha sido descrito como "el mejor amigo" del expresidente Bill Clinton y, por tanto, una persona cercana a Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones de 2016.

Mientras Jill McCabe se presentaba a las elecciones de Virginia, su marido dirigía la investigación abierta a Hillary Clinton por el uso que hizo de un servidor de correo privado para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

En respuesta a ese aparente conflicto de intereses, Trump llegó a acusar a McCabe de recibir dinero de los "títeres" de Clinton, en referencia a los aliados políticos de la familia.

La Casa Blanca se desvincula de la dimisión

La Casa Blanca ha querido distanciarse de la dimisión de McCabe y su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, ha asegurado que ni sus funcionarios ni Trump han tenido nada que ver con esa decisión.

"En la Casa Blanca no se ha tomado ninguna acción relativa a esta decisión", ha asegurado en rueda de prensa Sanders, quien ha apuntado que el mandatario no ha ejercido presión sobre el FBI y "no formó parte de este proceso de toma de decisión" que ha desembocado en la salida de McCabe.

Trump, por su parte, fue preguntado sobre la dimisión de McCabe por un grupo de periodistas en la Casa Blanca, pero no ha querido hacer ningún comentario.

Según la cadena Fox, justo después de que estallara la noticia sobre la dimisión de McCabe, el director del FBI, Christopher Wray, y el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, llegaron a la Casa Blanca para reunirse con el jefe de gabinete, John Kelly.

Ante las supuestas presiones del Gobierno para acabar con McCabe, el actual director del FBI, Wray, había amenazado con dimitir, según publicaron este mes medios locales.

Según reportes de prensa, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, sugirió a Wray, en el cargo desde agosto de 2017, que necesitaba un "nuevo comienzo" con los altos rangos de la policía federal y, al hilo de eso, sugirió que era necesario despedir a McCabe.

En respuesta a Sessions, Wray amenazó con dimitir si McCabe era despedido o reasignado a otro puesto diferente.

Los motivos de la salida de McCabe siguen sin aclararse, pero algunos congresistas republicanos ya han expresado su agrado por la noticia al considerar que beneficiará al FBI.