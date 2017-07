El hijo de Trump protege a su padre y asegura que no le informó de su reunión con la abogada rusa

El presidente de Estados Unidos desconocía la reunión que su hijo mayor mantuvo durante la pasada campaña electoral con una abogada rusa que supuestamente tenía información dañina contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton. Así lo ha asegurado el propio Donald Trump Jr. que señala que no le contó nada del encuentro a su padre.

"No había nada que contar. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", dijo Trump Jr. en una entrevista con la cadena Fox News, en la que añadió que ni se acordaba de la reunión hasta que el periódico The New York Times informó de ella este fin de semana.

En las primeras declaraciones de Trump Jr. desde que estalló el escándalo, también confesó que visto "en retrospectiva" hubiese hecho las cosas "algo diferente" e insistió en que la reunión "no llevó a ninguna parte".

Aún así, señala que la reunión se encontraba dentro de la normalidad de una campaña electoral: "Para mí, esto era investigar a la oposición", justificó el hijo del presidente, que dijo que tenía la esperanza de que la abogada tuviese "pruebas tangibles" sobre los "escándalos" de Clinton que, en su opinión, la prensa no había recogido "durante años".

El Times reveló este fin de semana la existencia de esta reunión y publicó que Trump Jr. fue informado por correo electrónico antes del encuentro de que la información que supuestamente traía la abogada rusa Natalia Veselnitskaya estaba vinculada con espionaje del Kremlin.

Donald Trump Jr. EFE

Trump Jr se defiende por Twitter

El hijo del presidente de EEUU decidió divulgar en su perfil de Twitter los correos electrónicos que le acusan de obtener información de Rusia a través de una reunión con una letrada. Su objetivo, según sus propios palabras, es ser "totalmente transparente "sobre cómo y por qué se gestó su encuentro con Veselnitskaya, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Manhattan. Sin embargo, lo cierto es que publicó los correos tras ser advertido por el Times de que los tenía y de su inminente divulgación.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017

En uno de esos correos, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión con la abogada rusa, advierte a Donald Trump Jr. de que iba a recibir "algunos documentos oficiales e información que podrían incriminar a Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia", y que serían "muy útiles" para su padre, entonces candidato republicano a la Casa Blanca.

"Se trata obviamente de una información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump", agrega Goldstone en el correo. La respuesta de Donald Jr. a ese correo, fechado el 3 de junio de 2016, es la siguiente: "Si es lo que dices me encanta".

En los siguientes correos se concreta el encuentro con una persona a la que se identifica como una "abogada del Gobierno ruso" y el hijo de Trump comenta que probablemente acudirán con él, como efectivamente hicieron, el yerno del presidente Trump, Jared Kusher, y su entonces director de campaña, Paul Manafort.

Un fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller, y varios comités del Congreso de Estados Unidos están a cargo de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 ganadas por Trump y los posibles contactos entre la campaña del magnate y el Kremlin.

Trump aplaude la "transparencia" de su hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la "transparencia" de su hijo mayor, Donald Trump Jr., tras la publicación de los correos. "Mi hijo es una persona de altos atributos y aplaudo su transparencia", sostuvo Trump en un comunicado leído por la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ante los periodistas.

"No tengo nada más que añadir", repitió Sanders ante los periodistas frente a las insistentes preguntas y dijo que todo lo relativo a los correos del hijo de Trump debe dirigirse a su abogado.

La portavoz comentó que no sabe cuándo el presidente habló por última vez con su primogénito y tildó de "ridículo" que se estén usando términos como "traición" o "perjurio" en este nuevo capítulo de los posibles vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

Asimismo, Sanders admitió que el presidente está "frustrado" con la atención que acapara la trama rusa en detrimento de las prioridades de su agenda. Además, a través de Twitter, el presidente de publicitó la entrevista de su hija en la cadena Fox, calificándole de "una gran persona que ama" Estados Unidos.