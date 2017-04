El "asesino de Facebook" se suicida tras una persecución policial en EEUU

El conocido como "asesino de Facebook" se ha suicidado este martes tras una breve persecución policial en la ciudad de Erie, en Pensilvania, según ha informado la policía local. El sospechoso ha sido hallado muerto en su vehículo con una herida de bala.

El hombre, identificado como Steve Stephens por las autoridades, estaba en busca y captura desde el domingo tras retransmitir en directo en Facebook el asesinato de un hombre mayor, al que eligió al azar. En un vídeo posterior subido a la misma red social, Stephens aseguró que había matado a otras 15 personas, aunque la policía no ha confirmado por el momento estos homicidios.

Las fuerzas de seguridad federales y de varios estados comenzaron el domingo a buscar a Stephens, ante el temor de que siguiera matando como prometió en otro vídeo de Facebook publicado tras al asesinato y en el que fijaba entre sus próximos objetivos a su exnovia. De hecho, en otro de sus vídeos culpaba a su expareja, a la que identifica como Joy Lane, de los asesinatos que planeaba cometer.

"He pasado tres años con esa zorra, ojalá nunca la hubiera conocido", afirmó Stephens acerca de su exnovia. "He perdido todo lo que tenía en el juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda de asesinato. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte", escribió en otra nota en Facebook.

Desde la red social de Mark Zuckerberg niegan que el asesinato se retransmitiese en directo, aunque no descartan que en algún momento Stephens sí realizase una retransmisión a través de Facebook Live que primero había sido grabada y después subida a la red social.