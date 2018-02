Una bomba de la II Guerra Mundial obliga a cerrar el aeropuerto de la City de Londres

El aeropuerto Ciudad de Londres ha cancelado todos sus vuelos por una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar que han descubierto en uno de los muelles del río Támesis, junto a la única pista de aterrizaje y despegue del pequeño aeropuerto londinense. Un aeropuerto pensado para facilitar un acceso rápido a la City de Londres, el distrito financiero de la ciudad.

"El aeropuerto permanece cerrado esta mañana después del descubrimiento de un artefacto de la Segunda Guerra Mundial en King George V Dock el domingo. Todos los vuelos que tenía previsto entrar y salir de la ciudad de Londres este lunes se cancelan", asegura el CEO del aeropuerto, Robert Sinclair, en un comunicado.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3)

La bomba fue descubierta por el personal del aeropuerto la madrugada del domingo en unas obras en las instalaciones. Los responsables del Ciudad de Londres se pusieron en contacto con la policía Metropolitana de Londres, que junto con especialistas de la Royal Navy han confirmado que se trata de un artefacto sin detonar.

Sobre las 22:00 horas del domingo, la unidad operativa de la Royal Navy decidió implantar una "zona de exclusión" para garantizar que la desactivación del explosivo sin que exista riesgo para los usuarios del aeropuerto.

All flights in and out of London City on Monday are cancelled and an exclusion zone is in place in the immediate area. I urge any passengers due to fly today not to come to the airport and to contact their airline for further information. (2/3)