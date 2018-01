Sobchak afirma que se ha levantado un "telón de acero" contra Rusia

La periodista y presentadora rusa Ksenia Sobchak, candidata a la presidencia del país, declaró hoy que se ha levantado un telón de acero contra Rusia porque el mundo no quiere "tener ninguna relación con un país agresor", y subrayó que este estado "no es Putin".

"Nos encontramos en una situación de telón de acero pero del otro lado, ya no lo ha levantado Rusia, lo han levantado contra nosotros, porque nadie quiere tener ninguna relación con un país agresor", dijo Sobchak en la Comisión Electoral Central (CEC), tras presentar más de 100.000 firmas en apoyo a su candidatura a la presidencia.

Sobchak, invitada mañana al Desayuno Nacional de Oración en Washington, al que también asistirá el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que en los próximos días mantendrá en ese país reuniones con altos funcionarios y senadores que se dedican -dijo- " a Rusia y (la elaboración de) listas rusas".

Rodeada de numerosos periodistas, afirmó que les explicará que "Rusia no es Putin" y que "no se puede castigar al pueblo por la actuación de sus dirigentes".

La política reaccionó así a la publicación de la llamada "lista del Kremlin", elaborada por Washington, y que incluye a dos centenares de personalidades, entre altos funcionarios y empresarios que se habrían enriquecido gracias al presidente ruso.

Para la opositora, conocida, en particular, por criticar la anexión de Crimea en 2014, algo que se han permitido muy pocas personalidades rusas, el listado "no es del todo justo" en cuanto a la selección de sus integrantes porque en Washington "no entienden cómo está construido el sistema del poder y de los negocios en Rusia".

Sobchak, cuya llegada a la CEC causó sensación entre los medios de comunicación, aseguró a los periodistas que su equipo ha verificado todas las firmas recabadas para inscribirse como candidata a las presidenciales del 18 de marzo y ha hecho que el proceso de su recogida sea "transparente al máximo".

"Me llena de orgullo ser a día de hoy la única candidata a la presidencia con un proceso de verificación de las firmas tan amplio", manifestó la candidata.

Antes de la llegada de Sobchak a la comisión electoral, donde la esperaban más de un centenar de periodistas, acudieron a la CEC los miembros de su equipo con las 24 urnas que contenían las firmas en favor de la presentadora.

Según confirmaron los miembros de su equipo, hoy en la CEC fueron presentadas un total de 105.000 firmas recogidas por todo el país, "salvo Crimea y Chechenia".

"A día de hoy no veo motivo alguno para que mi candidatura no sea registrada", espetó Sobchak.

Agregó que las autoridades siempre pueden "inventarse algo" para no inscribirla como candidata, pero en ese caso, advirtió, "no lo dejaremos sin respuesta y lucharemos hasta el final".

De momento, solo dos candidatos presidenciales inscritos oficialmente: Vladímir Yirinovski, líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR), y el empresario Pável Grudinin, abanderado de Partido Comunista de Rusia (PCR).

Ambos partidos tienen representación en el Parlamento, por lo que sus candidatos no necesitan presentar firmas para ser inscritos.

Las otras dos formaciones con grupos parlamentarios, las oficialistas Rusia Unida y Rusia Justa, respaldan la candidatura del presidente Vladímir Putin, que aspirará a la reelección como candidato independiente.

Las firman que avalan la candidatura de Putin, favorito indiscutible para ganar los comicios del marzo, fueron presentadas en la CEC el pasado 29 de enero.