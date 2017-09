Asciende a 12 el número de muertos en Puerto Rico por el huracán María

Las autoridades puertorriqueñas elevaron este jueves a 12 la cifra de muertos en la isla por el paso del huracán María, tras hallar ocho personas ahogadas en el municipio de Toa Baja (norte).

El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, dijo que la tragedia ocurrió después de la apertura de compuertas del embalse Lago La Plata. También informó de unos 4.000 rescates en su municipio.

Algunos medios locales informaron que no se activaron las alarmas de inundación en el municipio, que sigue sin electricidad desde el miércoles como la mayor parte de la isla.

Además de los ocho muertos en Toa Baja, tres hermanas murieron en Utuado (centro-oeste) cuando un alud sepultó la vivienda en la que se habían refugiado, ya que habían evacuado su vivienda habitual porque era una zona inundable.

"Eso nunca se había inundado y nos sentíamos más seguras", dijo Hilda Gloria González, una hermana de las fallecidas.

"Pero –agregó– alrededor de las 10 de la mañana cayó una piedra de esas grande y bajó todo eso (barro) por ahí y le dio un cantazo (golpe) a la ventana y yo ahí no sé nada más porque la puerta se cerró".

La mujer explicó que sus hermanas quedaron atrapadas en un cuarto de la vivienda, ya que la puerta quedó atascada.

