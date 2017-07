Trump asegura que presionó "duramente" a Putin sobre la injerencia electoral rusa en las elecciones de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que presionó "duramente" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su reunión bilateral durante el G20 en relación a la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Asimismo, ha afirmado que es el momento de tener una relación "constructiva con Rusia".

"Presioné duramente al presidente Putin en dos ocasiones sobre la injerencia rusa en nuestras elecciones. Él lo negó vehementemente. Yo ya he dado mi opinión", ha comentado Trump en Twitter sobre la primera reunión con el político ruso, que duró más de dos horas.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....

En el vuelo de vuelta ayer desde Hamburgo (Alemania), donde se celebró la cumbre del G20, la Casa Blanca no quiso desmentir las afirmaciones de Putin, que aseguró que el mandatario estadounidense dio por buenas sus explicaciones de que el Kremlin no tuvo nada que ver con los intentos de afectar a las elecciones.

Trump ha restado importancia insistentemente a los intentos de Rusia de afectar al resultado de las elecciones para perjudicar las opciones de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, quien abogaba por mantener el aislamiento a Moscú como hizo el expresidente de EEUU Barack Obama, por asuntos como Ucrania o Siria.

El magnate neoyorquino, que en el pasado ha mostrado su admiración por Putin y ha mantenido relaciones más cercanas con mandatarios autoritarios, dijo sentirse "honrado" por reunirse con el mandatario ruso, mientras que su secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que habló "de manera robusta y larga" sobre la injerencia electoral.

"Negociamos un alto el fuego en partes de Siria que salvará vidas. Ahora es el momento de avanzar en un trabajo constructivo con Rusia", ha añadido este domingo en Twitter el propio Trump, quien durante el G20 confirmó su aislacionismo con el resto de miembros en asuntos de cambio climático y comercio.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!