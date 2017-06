Trump insulta a los presentadores de un popular programa de televisión por llamarle mentiroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a través de su cuenta de Twitter a Joe Scarborough y Mika Brzezinski, presentadores del conocido programa matutino de televisión 'Joe Morning', como un "psicópata" y una "loca con bajo cociente intelectual". El ataque es por una venganza personal tras los comentarios realizados por Brzezinski durante la emisión de este jueves, donde acusó al magnate de ser un mentiroso.



"Nada hace que un hombre se sienta mejor que realizar una portada falsa de una revista sobre sí mismo, mentir cada día y destrozar el país", aseveró Brzezinski en relación a una imitación de una portada de la revista Time en la que aparece Trump con los brazos cruzados.

. @morningmika: "Nothing makes a man feel better than making a fake cover of a mag about himself, lying every day and destroying the country" pic.twitter.com/r30Acu5y2P — Tom Namako (@TomNamako) 29 de junio de 2017

En una serie de tweets, el dirigente estadounidense ha explicado que los presentadores acudieron a finales del año pasado a su club privado Mar-a-Lago (Florida) para solicitar unirse a él. "He oído que 'Morning Joe' habla mal de mí. Cómo es posible entonces que la loca con bajo cociente intelectual de Mika y el psicópata de Joe vinieran a verme tres noches seguidas a Mar-a-Lago en torno a la víspera de Año Nuevo e insistieran en unirse a mí", ha expresado.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

"Ella sangraba debido a un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", ha manifestado Trump, que ha aconsejado a sus seguidores que no vuelvan a ver el "mal valorado" programa de la MSNBC.

Brzezinski, que afirmó después que Trump escondía sus manos en la fotografía porque éstas son "minúsculas", criticó la presencia de portadas falsas de la revista Time en los diferentes clubes del presidente. La publicación, por su parte, ha solicitado al dirigente que retire las portadas.

En respuesta a Trump, la presentadora ha publicado una fotografía de una caja de cereales con la frase "hechos para manos pequeñas".

Durante la campaña electoral, la prensa estadounidense vinculó en varias ocasiones a Scarborough con el empresario.

Reacciones en cadena

El director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, también ha cargado contra los presentadores, a los que ha llamado tontos y celosos. "La tonta de Mika y su amante, el celoso Joe, están perdidos, confundidos y tristes desde que el presidente dejó de responder a sus llamadas. Es desquiciante", ha indicado.

Por otra parte, el senador republicano por Nebraska Ben Sasse ha instado "por favor" al presidente a "simplemente parar". "Esto no es normal y está por debajo de la dignidad propia de tu Oficina", ha señalado a través de su cuenta de Twitter.

Please just stop. This isn't normal and it's beneath the dignity of your office. — Ben Sasse (@BenSasse) 29 de junio de 2017

Stephanie Grisham, jefa de prensa de la primera dama, Melania Trump, ha recalcado que el presidente no se acobarda fácilmente y que "como ha dicho públicamente la primera dama en anteriores ocasiones, cuando su marido es atacado, este golpea diez veces más fuerte".