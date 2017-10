Varios heridos por un atropello cerca del Museo de Historia Natural de Londres

Varias personas han resultado heridas este sábado tras ser atropelladas en las inmediaciones del Museo de Historia Natural de Londres.

Según un comunicado de la Policía británica, hay un hombre detenido y todavía se desconocen las circunstancias del suceso, ocurrido a las 14.20, hora local, entre las calles Exhibition Road y Cromwell Road, en el barrio londinense de South Kensington.

Las ambulancias han acudido al lugar del suceso y la zona ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad. También se ha cerrado al público la estación de metro de South Kensington.

Un portavoz de Scotland Yand ha asegurado que los hechos por el momento "no están siendo tratados como un acto terrorista".

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information