Larry Flynt ofrece 10 millones de dólares por información contra Trump

Larry Flynt, apodado como el "rey del porno" de Estados Unidos, ha publicado este domingo un enorme anuncio en el diario The Washingon Post en el que ofrece 10 millones de dólares (8,4 millones de euros) por cualquier información que sirva para destituir al presidente estadounidense, Donald Trump.

El anuncio ocupa toda una página, no tiene imágenes y, en unas enormes letras negras, dice: "10 millones de dólares por información que lleve a un juicio político y a la destitución de Donald J. Trump".

