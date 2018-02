La justicia británica mantiene en vigor la orden de detención contra Assange

Un tribunal británico ha decidido hoy mantener en vigor la orden de detención que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012.

La sentencia de la Corte de Magistrados de Westminster, que se puede apelar ante instancias superiores, respalda una orden que se dictó cuando Assange violó las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido al entrar en la legación diplomática.

El fundador del portal de filtraciones WikiLeaks se refugió en la embajada para evitar ser extraditado a Suecia, que le reclamaba por supuestos delitos sexuales, aunque la justicia del país nórdico cerró el caso el pasado mayo.

Minutos después de conocerse la decisión, el perfil oficial de Twitter de Assange aseguraba que la vista judicial seguía abierta y que "solo" se había decidido sobre un punto "técnico": "Decir que el Gobierno [británico] ha ganado la audiencia de hoy es 'fake news' de cabo a rabo. No ha ocurrido nada de eso. La audiencia sigue celebrándose. Sólo un punto ha sido descartado. El juez ha rechazado el primer punto técnico. Ahora se espera que el tribunal siga escuchando y decida sobre los otros puntos".

Wall to wall fake news stating stating the government won today's hearing. Nothing of the sort has happened. The hearing is still happening. Only one point has been ruled on. https://t.co/8UAUQV0hNi