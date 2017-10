30 muertos en un atentado con bomba en la capital de Somalia

Una treintena de personas han muerto y más de 15 han resultado heridas en un atentado con un camión lleno de explosivos a la entrada de un hotel en Mogadishu, en la capital de Somalia.

Según informa el portal Horseed News, la explosión se ha producido al paso de un vehículo de transporte de tropas en la zona de Zope, concretamente en la rotonda K5, donde se encuentran sedes de Gobierno, hoteles y restaurantes. Muchos de los edificios han quedado totalmente destruidos.

La mayoría de afectados son civiles, principalmente vendedores ambulantes de la transitada calle del centro de la ciudad y los hospitales de la zona se encuentran desbordados.

Políticos como el embajador británico en Somalia, David Concar, o algunos medios de comunicación internacionales han compartido vídeos en Twitter que muestran el alcance y los daños materiales del atentado.

Aftermath of #Mogadishu blast, as viewed from British Embassy pic.twitter.com/XVXCn6A675