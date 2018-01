El primer ministro de Tailandia deja una foto suya para que responda a los periodistas

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, dejó a los periodistas con una fotografía a tamaño real suya tras un micrófono para que contestase a las preguntas comprometidas durante un encuentro en Bangkok.

"Cualquiera que desee sacar fotos y hacer preguntas sobre política o conflictos, que le pregunte a él", dijo Prayut a los presentes antes de despedirse con un saludo y alejarse hacia su oficina.

WATCH: Thailand's prime minister places cardboard cut-out of himself in front of microphone, tells reporters to "ask this guy" if they have any questions, and walks away. pic.twitter.com/tW28YGJ4tv