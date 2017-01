Un tiroteo en un aeropuerto de Florida deja cinco muertos y ocho heridos

Un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, ha dejado al menos cinco personas muertes y ocho heridas, según informa la CNN, tras el ataque de un tirador que ya ha sido detenido.

Five people killed in the shooting at Fort Lauderdale airport, a law enforcement official says. https://t.co/fVyxeqiqCv pic.twitter.com/IP5lnefRvZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) 6 de enero de 2017

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx — Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 de enero de 2017

El ataque ha tenido lugar en la sala de recogida de equipajes de la terminal 2 del aeropuerto de Fort Lauderdale, como se puede ver en el siguiente vídeo.

Video released from inside Fort Lauderdale airport baggage claim area pic.twitter.com/QVfWnhhNiE — WSVN 7 News (@wsvn) 6 de enero de 2017

La oficina del sheriff confirma que solo ha sido una persona la que ha iniciado el tiroteo y que se encuentra ya detenida por ser el causante del ataque.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

La terminal 2 del aeropuerto ha sido evacuada y varios de los pasajeros se encuentran en la pista a la espera de que todo vuelva a la normalidad, tal y como muestra el siguiente vídeo difundido por la cadena CBS.