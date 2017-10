Diego San José: "En Netflix nos dieron libertad como yo no conocía desde la tele"

El guionista Diego San José es el protagonista del episodio número 77 de Kinótico, el podcast de cine y series de elDiario.es. El artífice de Ocho apellidos vascos o No controles, también de la última gala de los Premios Feroz, se viene al estudio para contarnos los pormenores de Fe de etarras, la película dirigida por Borja Cobeaga que hoy Netflix estrena internacionalmente. Nos habla de la libertad creativa que les ha permitido la plataforma, sobre la polémica de la publicidad en San Sebastián, la comedia en torno al terrorismo... Además en el programa escucharemos a Daniela Vega, la protagonista de la nueva película de Sebastián Lelio [ Una mujer fantástica], analizaremos el Festival de Sitges y el tráiler de The last Jedi.

Contenidos del podcast

01:30.- El tráiler de The last Jedi. Lo analizamos con Jesús Agudo, de e-Cartelera

10:40.- Entrevista con Diego San José, guionista de Fe de etarras

27:00.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

31:40.- Las series, con María José Arias

39:15.- El Festival de Sitges, con Marta Armengou

47:30.- Los estrenos de cine de la semana.

52:50.- Entrevista con Daniela Vega por Una mujer fantástica. Incluye la burbuja de opinión de Mirian San Martín

01:07:40.- El escándalo de Harvey Weinstein. Incluye el Observatorio en Bremen de Janina Pérez Arias