Kinótico publicará el jueves la lista con las 30 mejores películas del año 2016

Más de 100 informadores y críticos de cine, nacionales e internacionales, están votando desde la semana pasada la lista con los mejores títulos del año 2016. Kinótico, el podcast de cine y series de eldiario.es, ha convocado a firmas de periódicos, radios, televisiones y medios digitales para que elijan las cintas que representan el año que termina.

Las reglas...

No las hay. Bueno, sí. Hay una regla. Que las cinco películas elegidas por cada votante -ordenadas de mejor a peor- representen 2016 para ese votante. Pueden ser españolas o no, pueden estar estrenadas o no. Esta ausencia de reglas genera un pequeño caos completamente buscado: los periodistas ven las películas en festivales o pases de prensa que muchas veces no se ajustan a las fechas de estreno para público. Es decir, que el discurso informativo general se adelanta a la posibilidad de ver los títulos en las salas. Por eso el resultado reflejará una combinación de ambos mundos: el de la prensa y el del público.

...y las preguntas

¿Cuáles serán los resultados? ¿Aparecerán los grandes taquillazos del año, como Rogue One: Una historia de Star Wars o Un monstruo viene a verme? ¿Quizá los periodistas nos hemos decantado por las cintas de grandes festivales, como Yo, Daniel Blake o La llegada? La mayoría de los votantes son españoles. ¿Qué presencia tendrá el cine español? ¿Estará sobrerrepresentado? Las respuestas, el próximo jueves 29 de diciembre.