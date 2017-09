El cine español que viene: la [peculiar] selección del Festival de San Sebastián

Estamos en el Festival de San Sebastián, pasado el ecuador de la edición número 65... y es un año en el que hay buen cine español aquí, pero no tan numeroso como en otras ediciones. Estamos ante una cosecha más escasa... pero también menos obvia. Hay al menos tres películas que concursan y no concursan en Donosti de las que hablaremos en la temporada de premios: El autor, Morir y La vida y nada más. Tres historias pequeñas, de no demasiado presupuesto. De tres directores que se mueven en los márgenes. Y eso, a pesar de la ausencia de grandes nombres que tiñe San Sebastián... siempre se agradece. Vamos a desmenuzarlo todo.





Contenido del podcast

01:30.- Repaso a la 65 edición del Festival de San Sebastián con Fernando de Luis-Orueta (losExtras.es) y Javier Zurro (El Español)

12:20.- Entrevista a José Luis Perales por El autor

31:55.- Entrevista a Ricardo Darín por La cordillera

43:00.- Las series, con María José Arias

47:50.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

51:00.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias

52:45.- Los estrenos de cine de la semana