Odón Elorza: "El mejor candidato que podría haber es Pedro Sánchez"

El diputado socialista Odón Elorza cree que su partido y el PP acordaron dar a la legislatura una duración mínima para permitir que el PSOE se recomponga. En una entrevista en La Cafetera de Radiocable.com, el exalcalde de Donostia ha explicado que "en el PSOE, cuando se ha dado este paso -la abstención a la investidura de Rajoy-, que consiste en una especie de suicidio, alguien habrá previsto alguna garantía de que la legislatura pueda continuar para que el PSOE disponga de tiempo para que se recomponga".

En ese sentido, Elorza señalaba (entrevista a partir del minuto 34:35; duración 16:00) que "tal y como van las cosas y por el clima que veo de diálogo, esto podría suponer que la legislatura tenga que durar un mínimo". Por este motivo, el diputado socialista considera poco probable un adelanto electoral en el corto plazo.

Sobre la naturaleza de ese acuerdo, Elorza cree que no se puede hablar de un pacto PSOE-PP, pero sí de "una serie de conversaciones, entendidos o intereses estratégicos para que la legislatura dure al menos un mínimo". Un mínimo que, explica, "permita abordar asuntos muy urgentes desde un cierto nivel de acuerdo entre ambos partidos referidos a la educación, pensiones, el Pacto de Estado contra la violencia machista, cuestiones vinculadas al presupuesto...". Cuestiones, que, explica el diputado, "deberían resolverse antes de unas elecciones".

Elorza deja fuera de ese acercamiento 'estratégico' los presupuestos: "Yo creo que el PSOE no apoyará los presupuestos del PP. Me parecería muy negativo. Tener que aprobar los presupuestos del PP sería…. no quiero ni pensarlo", ha dicho. Sin embargo, el diputado socialista cree que Rajoy contará con los votos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas.

"Hay compañeros que allanan el camino a una única candidata y eso sería un pequeño fraude"

Sobre el futuro del partido, el diputado socialista ha afirmado que "en el PSOE hay una cierta calma, acompañada de una cierta confusión por cuándo se convocarán las primarias y el Congreso. Ha entrado en una fase de debate pero de calma, y eso es bueno".

Elorza ha querido desligar la necesidad de calmar los ánimos de una unidad. "Hay compañeros que buscan la unidad y allanan el camino a una única candidata y eso sería un pequeño fraude". "El mejor candidato que podría haber es Pedro Sánchez", ha añadido.

El diputado socialista que votó 'no' en la investidura de Rajoy ha negado haber recibido presiones ellas: "No, presiones, no, más allá de las sanciones económicas y la responsabilidad que he asumido en estas semanas a consecuencia del voto”. “Sientes un evidente apartamiento". "Yo ya dije que votar ‘no’ para algunos supondría el camino al ostracismo".