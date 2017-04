Oberta la inscripció pel 28é Campus d'Estiu de València Basket

Esta és tota la informació que proporciona València Basket sobre el seu campus:

Arriba un any més, i ja són 28 edicions, el Campus d'Estiu de València Basket. Practica el teu esport favorit en plena naturalesa en este campus per a xics i xiques de 6 a 19 anys, que se celebrarà en el Centre d'Oci i Aventura Calvestra en quatre torns: el primer del 25 juny a l'1 de juliol, el segon del 2 de juliol al 8 de juliol, el tercer del 9 de juliol al 15 de juliol, i el quart del 16 de juliol al 22 de juliol.

Tot el que has de saber sobre el Campus

Ja està obert el termini d'inscripcions per a tots els interessats, amb un preu de 325EUR o de 600EUR en cas de voler inscriure's en dos dels torns, fins a completar les places disponibles.

En les instal·lacions de Calvestra

El Campus es durà a terme en les instal·lacions de Calvestra (Crta.Villar d'Olmos, km. 5, Requena) que compten amb 8 pistes de basket, 4 de mini basket, a més de piscina, residències masculina i femenina, menjador, granja escola, sala de televisió i jocs, teatre i servici d'infermeria i fisioteràpia durant les 24 hores del dia.

Diverses activitats

En esta edició del Campus es realitzaran dos sessions d'entrenament al dia (fins a un total de 14 entre'ns) amb treball per nivells i una sessió de treball específic al dia. Es disputaran diversos concursos, com 3x3, 2x2, 1x1, tirs lliures, triples, lliga nocturna i all star, etc. A més, junt amb el basket, es realitzaran moltes altres activitats, com a esports de multiaventura, una excursió a un parc aquàtic, tirolina, rocòdrom i molt més. I com a record d'esta experiència, tots els inscrits rebran dos camisetes i un pòster.

Eixida i tornada en la Fonteta

L'eixida de l'autobús es realitzarà des del Pavelló de la Font de Sant Lluís a les 11:00 hores del primer dia de cada un dels torns. La tornada dels participants els deixarà en el mateix lloc, en horari aproximat de les 14:30 hores de l'últim dia de cada torn.

Jugar i entrenar amb els nostres jugadors i entrenadors de planter

Tot el treball estarà coordinat per Néstor Mataix, entrenador superior de bàsquet.



Xarrades col·loqui sobre la Cultura de l'Esforç

València Basket oferirà als assistents una sèrie de xarrades col·loqui sobre els valors que abandera el club taronja i que tan d'actualitat es troben.

Visita de jugadors i tècnics

I com a colofó, es comptarà durant els dies que dura el campus amb la presència d'alguns dels jugadors i tècnics del primer equip taronja.

