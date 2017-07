València Basket esgota en temps rècord els abonaments de Cultura de l'Esforç

Enorme acollida de la sisena edició dels Abonaments de Cultura de l'Esforç. Els 100 abonaments als primers alumnes que justifiquen que han aprovat totes les assignatures del curs que acabem d'acabar i amb un notable en idiomes es van esgotar en un obrir i tancar d'ulls. Els últims de la llista de 100 afortunats van arribar a la Fonteta abans de les 10 de la passada nit, segons un comunicat del club.



Abonament per 30 euros

Com a premi al seu esforç durant el curs, els 100 primers jóvens que han acudit a les Oficines per a acollir-se a esta iniciativa disfrutaran de tots els partits que es disputen en la Fonteta des de tan sols 30 euros, quantitat simbòlica com a compromís d'assistència.

Formalització dels abonaments

Els 100 nous abonats de Cultura de l'Esforç hauran de formalitzar el seu abonament en la setmana del 4 al 8 de setembre en les oficines del club, presentant el resguard que els serà entregat este pròxim dilluns.