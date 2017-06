En marxa el primer torn del 28º Campus d'Estiu de València Basket

Els participants, amb edats compreses entre els 6 i els 19 anys, del primer torn de la 28ª edició del Campus d'Estiu de València Basket han eixit este matí des de la Fonteta cap al Centre d'Oci i Aventura Calvestra, on l'activitat comença hui i s'estendrà fins a l'1 de juliol en la tanda que obri l'activitat d'enguany. Després d'este primer torn, vindran altres tres oportunitats de no perdre's esta cita indispensable de cada estiu: el segon torn anirà del 2 de juliol al 8 de juliol, el tercer del 9 de juliol al 15 de juliol, i la cambra del 16 de juliol al 22 de juliol.

Segons un comunicat del club, seguix obert el termini d'inscripcions per a tots els interessats a inscriure's en els tres torns restants, amb un preu de 325€ o de 600€ en cas de voler inscriure's en dos dels torns, fins a completar les places disponibles. Tota la informació per a les noves inscripcions està disponible en la nostra pàgina web, en el telèfon 615.55.73.77 o el 902.33.00.40.

En les instal·lacions de Calvestra

Tots els torns del Campus d'Estiu es duran a terme en les instal·lacions de Calvestra (Crta. Villar d'Olmos, km. 5, Requena) que compten amb 8 pistes de basket, 4 de mini basket, a més de piscina, residències masculina i femenina, menjador, granja escola, sala de televisió i jocs, teatre i servei d'infermeria i fisioteràpia durant les 24 hores del dia.

Diverses activitats

En esta edició del Campus es realitzaran dues sessions d'entrenament al dia (fins a un total de 14 entrenaments) amb treball per nivells i una sessió de treball específic al dia. Es disputaran diversos concursos, com a 3x3, 2x2, 1x1, tirs lliures, triples, lliga nocturna i all star, etc. A més, al costat del basket, es realitzaran moltes altres activitats, com a esports de multiaventura, una excursió a un parc aquàtic, tirolina, rocòdrom i molt més. I com a record d'esta experiència, tots els inscrits rebran dues camisetes i un pòster.