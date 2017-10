El buque 'Albayzin' de Trasmediterránea recupera el martes su ruta tras la avería

El buque Albayzin de la compañía Trasmeditarránea recuperará su ruta entre Canarias y Cádiz el próximo martes, una vez se han solventado los problemas técnicos que han provocado que más de 200 pasajeros no hayan podido viajar en los plazos previstos e incluso algunos protagonizaran un motín.



Según un comunicado de la empresa, todos los pasajeros que tenían previsto desplazarse desde Cádiz a Canarias a bordo del buque Albayzin tienen ya billete para regresar a sus destinos.



"En estos momentos todos los pasajeros se encuentran fuera del barco, la mayoría han llegado a su destino o están viajando por avión o barco de otra compañía y otros saldrán de Cádiz en las próximas horas, y solo un grupo mínimo de pasajeros llegará mañana a su destino", detalla Trasmediterránea.



La empresa asegura que "ha puesto todos los medios para poder hacer efectivo, en el menor tiempo posible, el traslado de todos los pasajeros, dando una solución efectiva en cada caso particular".



La naviera sostiene que ha realizado "un gran esfuerzo por salvar las dificultades propias de la línea, ya que un gran número de pasajeros viajan con vehículo o con mascotas, y logísticas".



Todos los pasajeros que viajan por avión han tenido que ser desplazados hasta los aeropuertos más cercanos, como Jerez, Sevilla o Málaga, y los que lo hacen en barcos de otras compañías han sido trasladados hasta Huelva.



Por otro lado, la compañía desplaza en un barco de carga propio los vehículos y serán entregados en el puerto de destino a cada pasajero.



Trasmediterránea confiaba en que el buque Albayzin efectuase su salida el pasado jueves, como así anunció en un primer momento, y la mayoría de los pasajeros optaron por esperar para poder salir con sus vehículos o mascotas, pero finalmente la salida no se produjo y la compañía comenzó a trabajar en una solución.



"Como es habitual, la compañía cubre la manutención y los gastos justificados derivados del retraso en la salida serán compensados", sostiene el comunicado, que detalla que los pasajeros han mantenido su acomodación de acuerdo al billete adquirido en camarote o, en el caso de los que viajaban en butaca, en hoteles.



"Alrededor de un centenar de pasajeros que tenían prevista su salida esta semana desde Canarias a la península con el buque Albayzin fueron avisados de las opciones que les ofrece Trasmediterránea para llegar a la península", explica la empresa.



Trasmediterránea les ha ofrecido la devolución del billete, opción a la que se ha acogido la mayoría.