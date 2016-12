“Quiero compartir con otros mi pasión por el cine de animación japonés”

El joven Efrén Fernández se define “un simple aficionado al manga desde joven” pero, subraya, “la intención de compartir con las personas que me rodean la pasión con la que vivo esto me ha empujado a lanzarme a organizar el Festival de Cine Manga de Santa Cruz de La Palma, un festival representativo cuya segunda edición se celebrará del 2 al 5 de enero en el Cine Teatro Chico”, ha señalado a La Palma Ahora.

La idea principal, explica, es “proyectar cuatro películas, una cada día. Todos los largometrajes han sido premiados con diferentes galardones en el ámbito japonés e internacional. Espero que se convierta en una fiesta y que la gente repita para una tercera edición”, dice.

Efrén, que estudia en Madrid, considera que “sobre todo en España, existe una idea preconcebida del mundo del manga y el anime. Precisamente este festival tiene algunas películas que pueden ser igual de complejas y profundas que una película con actores reales. Espero que los espectadores que nunca hayan consumido este tipo de producto, al salir de la sala de cine puedan verlo desde otro punto de vista e indagar más sobre otros títulos”.

Su visión sobre el mundo del anime en La Palma no es muy optimista. “Lo veo mal. Estudio en Madrid y tengo la oportunidad de asistir a eventos de todo tipo. Pero recuerdo que cuando iba al instituto aquí en Santa Cruz de La Palma la única posibilidad que tenía de hacer algo similar era coger un avión a Tenerife para ir a la TLP. Evidentemente, no es lo mismo vivir en la capital que en la Isla Bonita, pero veo fundamental el hecho de tener un evento de estas características dado que cada vez más gente siente curiosidad por la animación y el cómic japonés”, asegura. De todas formas, añade, “soy consciente de la realidad, y no es mi intención competir con salones del manga que se celebran en Gran Canaria o Tenerife por el mero hecho de que nuestra Isla no alberga ninguna tienda especializada en este tipo de productos, ni tanta población como ellas, aunque sí podemos poner a disposición del público un festival diferente y con el mismo atractivo que cualquier otro”.

Recuerda que el Festival de Cine Manga de Santa Cruz de La Palma no es el primero que tiene lugar en la Isla. “Que yo tenga constancia se han celebrado varias ediciones del mini salón del manga de El Paso. Desgraciadamente desde 2012 no sigue activo. También en el año 2008 se celebró el primer festival de cine manga en La Palma, que por la razón que fuera no se ha continuado hasta que a día de hoy lo he rescatado como una forma de homenajear a aquellas personas que se involucraron en el proyecto hace ocho años y al mismo tiempo ofrecer a todas esas personas interesadas un evento al que acudir, compartir su afición y conocer gente con sus mismos hobbies. Estoy muy ilusionado y espero que todo salga bien”, concluye.