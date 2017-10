El Espacio Real 21 acoge la presentación del poemario ‘Mapa del exilio’ de Coriolano González

El poeta Coriolano González junto a la portada de su libro.

Este viernes, 20 de octubre, a las 20:30 horas, en el Espacio Real 21 de Los Llanos de Aridane, tendrá lugar la presentación de Mapa del exilio, último libro del poeta tinerfeño Coriolano González Montañez. Este poemario, publicado en la Editorial Salto de Página por la Fundación CajaCanarias, obtuvo en el año 2014 el Premio de Poesía Pedro García Cabrera, uno de los más prestigiosos del Archipiélago. En el acto estará acompañado por el poeta Ricardo Hernández Bravo, con el que entablará un diálogo acerca de su obra. Es una buena oportunidad de conocer a uno de los autores más destacados de las islas y escuchar los versos de este excelente poemario en su propia voz. El acto ha sido organizado por la Concejalía de Cultura Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y cuenta con la colaboración del programa Canarias Crea Canarias, se informa en nota de prensa.

Mapa del exilio está escrito para saldar deudas, para restañar heridas, para mantener vivos a los ausentes. El autor se exilia de una parte de sí mismo para buscar una cartografía que lo retorne. Se exilia de su infancia —la única patria donde se reconoce— y de un espacio hecho de tiempos y paisajes que alguna vez lo envolvieron. Los versos trazan la ruta del regreso y, a la vez, son una exégesis de por qué se ha exiliado, aunque también hay conciencia de destierro. La búsqueda de la memoria o la necesidad de anclarse al instante para detener su luminosidad, la plenitud apenas perceptible de la vida que huye, todo son fotografías que intentan ser retenidas; las coordenadas de un mapa que está doblado en el bolsillo para no perderse.

Coriolano González Montañez (Santa Cruz de Tenerife, 1965) es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Enseñanza Secundaria. Ganador de los premios de poesía Félix Francisco Casanova en 1984 y Ciudad de La Laguna en 1987, su obra de ese periodo queda antologada en el libro El viaje (poemas 1984-2000). Su obra posterior es Las montañas del frío (2005), El tiempo detenido (2006), Otra orilla (Cuadernos de Guillermo Fontes) (2008), Retorno (The dream is over) (2009), Călătoria (El viaje), (Traducción al rumano y prólogo de Eugen Dorcescu, 2010), la luz, (2010), Cuadernos y notas de viajes (1988-2009), (2011) y Mapa del exilio (Premio de Poesía Pedro García Cabrera 2014) (2016). Figura en distintas antologías, entre las que destacan La nueva poesía canaria (Editorial Verbum. Madrid, 2001), Los transeúntes de los ecos (Antología de poesía contemporánea en Canarias) (Editorial Arte y Literatura. La Habana, 2001), Poetas de corazón japonés (Antología de autores de “El rincón del haiku) (Editorial Celya. Salamanca 2005), 55 poeţi contemporani (Compilación de Valentina Becart), (Editura Arhip Art, Sibiu, Rumania, 2010), Poesía canaria actual (A partir de 1980) (Compilación de Miguel Martinón), (Ediciones Idea, Canarias, 2010), Ανθολογία Σύγχρονης Ισπανόφωνης Ποίησης (Antología de la poesía iberoamericana contemporánea) (Atenas, 2013) y Un viejo estanque (Antología de haiku contemporáneo en español) Ed. Comares, Col. La Veleta, Granada, 2013.

Ha traducido del rumano los libros del poeta Eugen Dorcescu el camino hacia Tenerife (drumul spre tenerife) (2010) y Las elegías de Bad Hogfastein (2013)

Ha sido traducido al rumano, al gallego, al amasik y al griego.