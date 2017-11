La Farsa Teatro presenta la obra 'Las pintoras no tienen recuerdos' en Villa de Garafía

El ciclo de teatro Una isla en escena, organizado por el Cabildo de La Palma, continúa su programación este viernes, 10 de noviembre, con la representación de la comedia Las pintoras no tienen recuerdos en la Casa de la Cultura de Santo Domingo de Garafía. La asociación grupo de teatro La Farsa será la encargada de poner en escena esta obra, apta para todos los públicos, a partir de las 20:00 horas, se informa en nota de prensa.

Las pintoras no tienen recuerdos es una adaptación de un texto original de Darío Fo en la que un viudo contrata a unas pintoras para un trabajo en su casa de citas. Al llegar al lugar ocurre un accidente que les hace pensar que han matado a una mujer, que en realidad es un maniquí de cera y, a través de las peripecias que hacen las pintoras para ocultar su supuesto crimen, nos enteramos de que no sólo ellas no son tan pintoras sino que el viudo no es tan viudo, ni el maniquí es tan maniquí. Nada es lo que parece en esta farsa que nos enseña que quien cava una tumba para otro puede terminar cayendo en ella.

Una isla en escena es un ciclo de teatro organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de La Palma, que dirige Primitivo Jerónimo, enmarcado en el proyecto Creamos en La Palma de la Fundación CajaCanarias y que cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de la isla. El acceso a las representaciones teatrales es libre y gratuito para el público asistente.