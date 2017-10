“Estar en El Roque es lo más parecido a divisar la Tierra desde el Olimpo”

Tras la digitalización de la fotografía en el año 2000, miles de personas se volcaron en el aprendizaje de este arte, algunos se profesionalizaron, otros se lo tomaron en plan amateur, pero en ambos casos podemos disfrutar en internet de imágenes que han traspasado fronteras.

Uno de aquellos amateur convertido a profesional es el sevillano Juan Carlos Cortina. Criado en Zaragoza y Málaga, vive en Madrid desde hace veinte años. A finales de los años 80, oyó hablar por primera vez del Roque de Los Muchachos y se sintió orgulloso de que España fuera puntera dentro de la astronomía mundial.

EL UNIVERSO DE LA PALMA 2.0 TIMELAPSE 4K from Juan Carlos Cortina on Vimeo.

Cortina acaba de realizar un espectacular vídeo en formato timelapse sobre La Palma y sus cielos. El trabajo, con el título El universo de La Palma, tiene una duración de 05:30 minutos. “El cielo profundo siempre me ha causado fascinación, aunque lo pudiera disfrutar sólo en algunos viajes a la montaña. Pero hasta que empecé con mi afición a la fotografía no me puse a buscar información sobre la La Palma y descubrí que además de poder hacer fotografía nocturna en unos cielos limpios, la Isla era un territorio muy abrupto, con una fisonomía muy variada y que me podía dar un juego increíble a la hora de hacer fotografías”, ha señalado a La Palma Ahora. “Fue entonces cuando indagando en la red me topé con los primeros trabajos de Daniel López en La Palma y me abrió un mundo nuevo de posibilidades que quería explorar. Quizá Daniel López, al que pude conocer en una conferencia en Madrid, sea el culpable de mi reciente afición a los timelapses”, dice.

A mediados de año este fotógrafo visitó La Palma y realizó uno de los trabajos más espectaculares que se han desarrollado en la isla desde que fue declarada Reserva Starlight.

Con 48 años, Juan Carlos dedica su tiempo libre a la fotografía panorámica, y ha creado fondos para el director de cine Álex de la iglesia.

El fotógrafo Juan Carlos Cortina en las cumbres de La Palma.

“Me defino como fotógrafo de paisajes y fotografía nocturna. Pero al fin y al cabo lo que hago es retratar lo que más le llama la atención a mis ojos, dejándome llevar por la intuición”, asegura.“Estar allí arriba, en lo alto de La Palma, es lo más parecido a divisar la Tierra desde el Olimpo. Tienes una visión perfecta de toda la isla desde el sur, y como es muy habitual que la Caldera de Taburiente esté llena de nubes, las puedes ver perfectamente revolviéndose dentro de ella. Por el norte ves el océano hasta el infinito, mientras las nubes pasan con una dirección distinta a las del sur. Y qué decir del espacio profundo que se divisa de noche. Son momentos en los que te fundes con el universo”, afirma.

La Palma aún no ha comenzado a comercializarse como destino S tarlight a nivel mundial, pero paso a paso va siendo conocida por fotógrafos de todo el mundo, y lo palmeros quizás no se han dado cuenta de la importancia de poseer uno de los cielos más espectaculares del planeta.