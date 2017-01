“El enchufismo es la causa de la grave enfermedad que padece La Palma”

El periodista Natalio Cruz Duque (Tijarafe, 1993) acaba de obtener el Premio del Concurso de Jóvenes Puntales de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, un galardón que, en su opinión, “simboliza una oportunidad importante y un reconocimiento al trabajo realizado hasta ahora”. Este joven cursó el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en La Laguna (Tenerife) y posteriormente comenzó sus estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid, que compagina con colaboraciones en El Día, Diario de Avisos, LaFonoteca y Diariofolk. Posteriormente, se incorporó al periódico ABC. Tras esta experiencia regresó a La Palma, donde trabaja en varios proyectos. En la actualidad, señala, “sigo formándome. Soy autodidacta. De una manera u otra todos lo somos. Hay que tener en cuenta que no todas las lecciones se aprenden en la Universidad. Conozco personas que no han pasado por ella y están más preparadas para el día a día que otras que sí presumen de tener el título universitario”.

-¿Qué ha supuesto ganar el Primer Premio del Concurso Jóvenes Puntales?

-Desde Jóvenes Puntales quieren hacer ver que existen jóvenes con ideas y proyectos en el Archipiélago. En mi caso, creo que el premio simboliza una oportunidad importante y un reconocimiento al trabajo realizado hasta ahora. Estoy muy contento por todo lo que me ha sucedido en las últimas semanas. Hace unos años, cuando empecé a escribir esporádicamente en mi blog, no pensé que fuera a terminar haciéndolo habitualmente. No doy nada por sentado, porque trabajo de manera freelance en diferentes proyectos, pero algún día espero poder dedicarme de lleno a escribir, aunque no descarto incursionar en otros campos. Todo tiene su momento.

-¿Qué pretendes con tu proyecto 'Escribiendo cultura'?

En La Palma hay un vacío cultural que debe ser llenado. Con Escribiendo cultura propongo dar voz a aquellos que, por un motivo u otro, han sido olvidados o silenciados. Dicho así puede sonar pretencioso, pero en esta Isla hay infinidad de artistas y propuestas culturales de calidad que pasan inadvertidas. Hay personajes clave en la historia de La Palma a los cuales desconocemos prácticamente en su totalidad. No hay bibliografía, no hay información en internet, no hay documentación en las bibliotecas, no hay nada. Se hace necesario acudir a las fuentes, recopilar información y redactar un trabajo de referencia sobre aquellos artistas y creadores sobresalientes que han dejado un legado cultural incalculable para La Palma.

-Aseguras que te encanta escribir, que disfrutas investigando y contando historias. ¿Falta mucha historia por contar de la cultura palmera?

-Referente a la cultura está casi todo por contar, pero no solo en La Palma, sino en Canarias en general. Es cierto que sobre algunos personajes se ha escrito algo, pero no se ha hecho sobre la gran mayoría. Algunos ni siquiera aparecen en internet y, para esta generación, lo que no aparece en internet, no existe. En esto también tienen mucho que ver los medios de comunicación. Por ejemplo, parece que la televisión ha asumido el papel de entretener ofreciendo cualquier cosa. La mayoría lo acepta y lo consume, pero en muchos casos deja bastante que desear. No quiero juzgarlo, porque cada uno hace lo que quiere y le apetece, pero yo he terminado apagándola o prescindiendo de ella, al menos en su formato convencional, prefiero decidir qué ver a la carta, aunque estoy dispuesto a participar en cualquier iniciativa interesante. De hecho tengo algunas ideas.

- Aseguras que “músicos, pintores, cineastas, actores, escritores y artistas palmeros en general merecen ser reconocidos”. ¿Percibes falta de reconocimiento institucional hacia este colectivo?

-La cultura siempre ha sido la gran olvidada. Sinceramente, no se trata de colgar medallitas ni entregar premios. El reconocimiento viene con la posibilidad de trabajar, crear y ofrecer calidad. Institucionalmente hay muchas carencias. Los palmeros no se merecen tanta ineptitud entre sus mandatarios. Hay algunas profesiones que se deberían ejercer con cariño y consciencia, aunque hay que comer, el objetivo no debe ser únicamente el de cobrar un sueldo a fin de mes. Eso sí, también diré que hay gente que trabaja mucho y muy bien por la cultura, aunque a simple vista no sean los más llamativos.

-Pides apoyo para editar tus proyectos. ¿Escasean las ayudas públicas?

-Escasea el interés por hacer cosas. Tal vez sea falta de iniciativa para proponer y aceptar propuestas. Todo se queda en una especie de limbo, esperando que algún día alguien lo haga, pero ese día no llega.

-¿Se escucha a los jóvenes?

-La manga y el enchufismo son las causantes de la grave enfermedad que padece La Palma y la sociedad. Lo que los jóvenes necesitamos son oportunidades. Que cada uno pueda sobresalir por sus habilidades y no por ser hijo de, amigo de o pertenecer a tal o cual partido político. Hay gente con mucho talento que tiene que irse de la Isla porque aquí no encuentra forma de subsistir. Habrá quienes digan que es positivo que los jóvenes salgan y conozcan cosas nuevas, y en cierto modo lo es, pero eso no deja de ser un retroceso. Si aquellos que pueden cambiar algo se van y no vuelven, todo seguirá siempre igual, y justo eso es lo que algunos desean. La juventud actual es muy valiente, en algún momento se hará escuchar.

-¿Qué te gustaría aportar culturalmente a La Palma?

Me gustaría seguir trabajando, haciendo las cosas lo mejor que sé, porque todo lo demás llegará. No debo ser yo quien hable de tales aportaciones, sino aquellos que ahora o en un futuro valoren mi dedicación.

Blog de Natalio Cruz: https://nataliocruzduque.wordpress.com/