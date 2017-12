El emblemático entorno de Buracas recibe 60.000 visitas al año sin control

El emblemático entorno de Buracas, en el barrio de Las Tricias, en Garafía, es visitado al año por unas 60.000 personas sin ningún tipo de control, una situación que preocupa al consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Primitivo Jerónimo, quien está realizando gestiones para acondicionar un centro de visitantes en este espacio “enormemente antropizado” y que tiene “un valor etnográfico, arqueológico, histórico y botánico de primer orden”, según ha asegurado a este digital. “Tenemos que armonizar las visitas de alguna manera para proteger este enclave”, añade.

En este sentido, explicó que “durante todo el año hemos estado buscando un lugar para construir el centro de visitantes, y había cuatro posibles ubicaciones pero no pudimos llegar a un acuerdo porque los propietarios no quieren vender los terrenos”. No obstante, añadió, “el centro de visitantes sigue en pie y estamos en negociaciones con la asociación que gestiona el museo de La Zarza y La Zarcita, que tiene en la zona una casa abandonada y esperamos alcanzar un acuerdo para que nos ceda ese inmueble”.

La intención del Cabildo es “colocar señalética para marcar los senderos y armonizar las visitas, aunque no pretendemos realizar un control para recaudar si no para proteger un lugar extraordinariamente interesante desde el punto de vista arqueológico, botánico y etnográfico que requiere vigilancia”, destacó.

El yacimiento arqueológico de Buracas es uno de los más emblemáticos de La Palma, con estaciones rupestres de tipo geométrico con predominio de espirales y grabados meandriformes, ejecutados con la técnica del picado. La presión que está originando en este frágil entorno el continuo trasiego de turistas ha llevado a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a tomar medidas para frenar su deterioro.

Buracas cuenta además con un gigantesco caboco en cuyos riscos se superponen tres pisos de cuevas naturales que fueron utilizadas por los benahoaritas como lugar de vivienda permanente. Su ocupación continuada durante más de 1.000 años ha creado una potencia estratigráfica muy importante en la que destacan las gruesas capas de cenizas. En sus inmediaciones se encontraba, además, una necrópolis.

Este paraje tiene asimismo interés por su aprovechamiento en época histórica, dado que contaba con una fuente y lavaderos donde se abastecían de agua las personas y el ganado.