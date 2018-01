La periodista Eugenia Paiz presenta su primer poemario “como tributo a mi hija Rebeca y a la verdad”

La periodista Eugenia Paiz.

La periodista Eugenia Paiz (Tazacorte, 1972) presentará este jueves, a las 20:00 horas, en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma, su primer poemario que lleva por título Expiación y que ha editado Ediciones La Palma, la editorial que dirige la escritora palmera Elsa López.

La obra recoge una treintena de poemas que conforman “una especie de recorrido vital por algunos momentos de la vida de mi hija Rebeca, a quien dedico el libro, es un tributo a ella y también a la verdad, que me gusta defender siempre, la verdad por encima de todo, algo que en el periodismo no podemos hacer a veces”, ha señalado a La Palma Ahora.

Eugenia Paiz, redactora del periódico Diario de Avisos, asegura que “escribo desde que tenía 12 años, pero sin ninguna aspiración literaria, aunque sí tengo la seguridad de que la poesía, a diferencia de otros géneros, supone un desnudo integral, asomarse al alma de los demás”. “Me he dejado guiar por el instinto de Elsa López, que me ha animado mucho y que lleva dos años insistiendo en la publicación del poemario; he dado el paso, consciente de que supone permitir a los demás asomarse a mi intimidad, aunque la intimidad mía la paseo todos los días con mi hija Rebeca por la calle porque Rebeca es autista y yo he defendido que ella tenga un espacio en la sociedad, en la calle y entre la gente”, ha remarcado.

“Para ser escritor uno tiene que hacer oficio y para mí escribir es algo natural, es como respirar, es mi vida, me ha ayudado a comprenderme, a comprender a Rebe, a comprender el mundo, a comprender lo que nos rodea”, explica, e insiste en que su primer poemario es “un tributo a mi hija, a la verdad, a la necesidad de ser y estar, solo eso”.

Paiz reconoce que “me gusta mi profesión, me gusta ser madre y ser lo que soy, y este poemario me da un poco de vértigo porque estoy un poco sobrepasada por los acontecimientos”. “Escribir para mí es algo natural, y marco una distancia desde el respeto a lo que es el oficio; llevo 24 años haciendo periodismo con el máximo respeto a la profesión, pero ser escritor requiere de mimbres que yo no he trabajado, yo me limito a disfrutar de la escritura y a utilizarla como una herramienta de vida, escribir es una herramienta de vida, nada más”, precisa.

El acto de presentación de Expiación se iniciará con la lectura de algunos poemas del libro a cargo de Antonio Abdo. También intervendrán David Sanz, periodista asimismo de Diario de Avisos, y Elsa López, quien considera a Eugenia Paiz "una gran poeta".

La carrera profesional de Eugenia Paiz ha estado siempre vinculada a la palabra. Trabaja como periodista desde hace 24 años, los últimos tres lustros para el periódico Diario de Avisos, decano de la prensa de Canarias. En esta última etapa de su recorrido profesional ha compaginado su trabajo como redactora con colaboraciones en radio y televisión. Asimismo, ha guionizado, presentado y dirigido informativos, programas de actualidad y tertulias políticas en medios radiofónicos y televisivos.