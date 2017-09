Un técnico de la UD Los Llanos asegura que están convencidos de la habilitación en la Tercera División

Yürguen Hernández González, segundo entrenador de la UD Los Llanos de Aridane, y hasta la temporada pasada, jugador del club, confía plenamente en la habilitación para participar en la Tercera División, y que la decisión final del Comité les dará la razón, y luego, poder ganar también la permanencia en el campo, para seguir en la categoría.



En declaraciones a Efe, Hernández González señala que pese a no tener aún una resolución definitiva sobre el contencioso que mantienen con el Haría, abierto en el Comité Canario de Disciplina Deportiva, "el equipo compite y saca adelante sus partidos, y estar en Tercera es por lo que el han luchado en las últimas temporadas".



"Éste equipo debe estar en categoría nacional, por estructura, organización, población, y además, tenemos la conciencia tranquila sobre nuestras actuaciones", ha asegurado.



Sobre la configuración del equipo, a última hora, el segundo entrenador comenta que "el verano fue muy largo, lleno de incertidumbres, y eso dejó poco margen de maniobra. Esperar para decidir, en qué categoría se competía, ha lastrado el trabajo de pretemporada, de configuración del equipo".



No obstante se muestra optimista porque "ahora estamos empezando a coger ritmo, a jugar en igualdad en una liga muy exigente", y vuelve a repetir, "no tenemos ninguna duda de que, si lo merecemos en el campo, seguiremos en Tercera División".



Este contencioso comenzó al final de la temporada, cuando vencía en el primer partido de la eliminatoria por el ascenso a la Tercera División al Haría, y empataba luego en el terreno de juego de los lanzaroteños, pero éstos entendieron que el conjunto palmero podría haber incurrido en una alineación indebida, por la participación de dos jugadores fichados por compañeros lesionados de larga duración.



Los Comités de Competición y Apelación de la Federación Canaria de Fútbol daban la razón al Haría Club de Fútbol, mientras que la Unión Deportiva Los Llanos recurría al Comité Canario de Disciplina Deportiva alegando una posible indefensión al no dejarles participar en el sorteo de conformación del calendario de liga, lo que dicho Comité estima con carácter excepcional, pasando a una liga de 21 equipos.



Posteriormente, la asamblea de la Federación Canaria de Fútbol, de 24 de julio, toma el acuerdo de descender, independientemente del puesto final que ocupe, al equipo que pierda el contencioso abierto, y sobre este tema, el club del municipal Aceró, en fecha 22 de agosto.



El Club presentó recurso de reposición contra dicho acuerdo de la asamblea de la Federación Canaria del mes de julio, alegando, principalmente, que se condiciona la participación de los dos clubes citados, a uno de los cuales se descenderá al final de temporada, sin importar la posición clasificatoria que ocupe.



Cuestionado el entrenador sobre, cómo se puede afrontar una competición si al equipo se le notifica que está descendido sin finalizar la temporada, el técnico piensa que esa situación no pasará.



No obstante, señala que "si fuese así, tendríamos que acatar la resolución, y con respecto al vestuario, sería imposible decirle a los jugadores, en medio de la competición, que deben seguir jugando pero que el equipo está descendido".



Tampoco tiene dudas Yürgen Hernández sobre la filosofía de club que quieren para competir, "la idea es confiar plenamente en los jugadores de la cantera, en subir y dar oportunidades a los chicos que están empujando desde abajo".



Para nosotros, la Escuela Municipal de Fútbol de Los Llanos debe ser la base del primer equipo", y de hecho pone el ejemplo de Alberto Sanfiel, "un jugador de 16 años que es titular en la defensa".