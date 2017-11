El Mensajero sube al liderato al anotar la goleada (0-7) de la temporada al colista Vera

El CD Mensajero ha alcanzado este domingo el liderato, que no tenía desde la jornada décima, aprovechando la derrota del San Fernando, pero sobre todo, anotando la mayor goleada de la temporada (0-7) ante el colista Vera.



También el conjunto palmero celebra por todo lo alto el nuevo liderato con los trescientos partidos de Rayco González, los más de doscientos goles de Yeray Pérez El Arrugado, y el nuevo pichichi de Dani López, con los dos tantos de la jornada supera al delantero del San Fernando, Aday, que no anota desde la jornada doce.



Segundo en la tabla aparece el San Fernando, que salía goleado del Villa Isabel en su tercera derrota en liga, y que no había encajado más de dos goles en la temporada, tras la dupla recibida ante Yaiza, Villa Santa Brígida y Lanzarote.



El titular de la isla de los volcanes se sitúa tercero, reafirma su candidatura, y encadena cuatro jornadas ya sin perder, tres de ellas con victoria, después de golear a un Estrella CF que debe mirar más a los equipos de su propia liga, en estos momentos, los que disputan los puestos del descenso.



El Tenerife B vuelve a los puestos de fase de ascenso, y cierra el grupo de privilegio, tras una victoria trabajada ante el San Mateo, un equipo que se vino abajo tras el primer gol encajado, pero que pudo ajustar guarismos en los últimos minutos.



Giovanni volvía a marcar, tras sus últimos goles en la jornada cuarta, el portero Philip debutó en Liga, y la alegría la puso Cálem Alvarez, que tras diez meses luchando por su salud volvía a jugar.



En la quinta plaza, igualado con el cuarto, está el otro filial, Las Palmas C, que vencía sin problemas al Haría, y vuelve a dejarse ver en los puestos altos, mientras que los lanzaroteños siguen en puestos de descenso a preferente.



Sexto es el sorprendente Santa Ursula, que descansaba esta semana, y séptimo, igualado a puntos, el Unión Sur Yaiza, un conjunto venido a menos, y que sólo suma un punto en las últimas tres jornadas, empatando hoy en Las Cintas ante un Marino que necesitaba "algo", pues comenzaba a estar cuestionado.



El Tenisca, que dejó pasar su oportunidad hoy, es octavo, y lo hizo ante Las Zocas (1-1), un equipo que tras su irregular comienzo, parece empezar a enderezar rumbo.



Noveno es el Villa de Santa Brígida, que continúa en la línea irregular de toda la temporada y hoy, además, tuvo que remontar el 0-2 inicial que logró el Atlético Unión Güímar, equipo que no supo mantener la ventaja para sumar una necesaria victoria.



El Ibarra, verdugo del San Fernando, es décimo, pero su preocupación está en el Comité de Competición, pendiente de los acuerdos que puedan tomar por los graves incidentes de jugadores y cuadro técnico en la eliminatoria de la Copa Heliodoro la semana anterior.



En Maxorata se vivía el derbi insular, con victoria para el más que lo necesitaba. Es la primera victoria en el banquillo del conjunto de Puerto Cabras del tándem Eliezer Aguiar y Nauzet Cruz, e igualmente el primer resultado positivo del Unión Puerto sobre El Cotillo, pues lo anteriores enfrentamientos se saldaron con empates y derrotas.



Willy Barroso no cumplió la tradición del fútbol, que señala que, "con entrenador nuevo, victoria segura", y su nuevo equipo, el Buzanada, donde sustituía esta misma semana a Alexis Jérez, no pasaba del empate a cero goles ante Los Llanos de Aridane.