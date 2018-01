Santi Concepción Jr: “Me apasiona el karting y me gustaría tener apoyos para la próxima temporada”

Santi Concepción Jr y su equipo hacen balance de lo que ha sido la temporada de karting en 2017, segunda para el piloto palmero, que se iniciaba en este mundo a finales de 2015 y comenzaba su andadura en la competición a principios de 2016, se informa en nota de prensa.

El joven piloto de Los Llanos de Aridane señala que “hemos realizado nuestra primera participación internacional en el Campeonato Rotax Portugués, donde hemos quedado 6º de la general, estrenando además la categoría Junior y compitiendo en circuitos totalmente nuevos para nosotros. En España nos han ocupado varios campeonatos: la Rotax Española con un resultado final que nos sitúa en el 15 de la general y el Campeonato de Aragón en el que subimos al pódium con un tercer puesto. Este ha sido un campeonato que junto con la Rotax Española resultó complicado, con muchas alegrías y tristezas, salidas de pista por causas ajenas a mí, pero así son las carreras y más cuando se rueda con 30 pilotos en grupo, es difícil evitar el contacto”, dice.

“También en España y concretamente en Canarias, mi tierra, somos campeones del Regional de Canarias, del Campeonato Insular Tenerife y del Campeonato Provincial de Las Palmas, habiendo conseguido el primer puesto en los tres certámenes. Personalmente, me llevo la alegría de haber aprendido mucho y de terminar la temporada con un muy buen ritmo en carrera, estando delante en muchas ocasiones y codeándome con los mejores, aún siendo el novato de la parrilla, mi experiencia durante este año me dice que puedo estar ahí compitiendo por subir al pódium. Me sigue apasionando este deporte y me encantaría poder seguir practicándolo”, asegura.

Santi y su equipo Team Concepción agradecen “el apoyo económico prestado por mis patrocinadores: Lopesan, Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, consejerías de Deportes y Turismo del Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Binter, Lecroc, Mabel Joyeros, Vita Centro Fitness y Sponsoring Car, ayudas sin las que es imposible que continúe compitiendo”. El joven piloto solicita el mismo respaldo para la próxima temporada y agradece también a la prensa el apoyo y la difusión que hace de sus avances deportivos. Hace extensivo este agradecimiento a sus seguidores en Facebook.