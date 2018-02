El atleta sudafricano Ryan Sandes pone rumbo a Transvulcania

Sudáfrica también tendrá representación en la décima edición de Transvulcania. Ryan Sandes estará en la prueba de la Isla Bonita y lo hará como vencedor de la última edición de la prestigiosa Western States y también con dos récords muy difíciles de batir, vencer en todas las pruebas de las 4 Desert Series y ganar al menos una ultramaratón en los siete continentes, se indica en una nota de prensa de la organización del evento deportivo.

Sandes, que ya estuvo en Transvulcania en 2015, llegará a la Isla con “la idea de romper el maleficio que le obligó a dejar la carrera en esa edición debido a una fiebre glandular”, se apunta en la nota. “Estoy deseando revivir esta carrera emocionante y me siento muy orgulloso de poder estar en el décimo aniversario porque además tengo un gran proyecto junto a mi amigo Ryno para correr el Great Himalaya Trail y estaba preocupado porque no estuviera muy cerca de las fechas de Transvulcania, pero no me pude resistir a esta oportunidad de volver a La Palma”, aseguraba Sandes, un hombre al que “el trail running le cambió la vida”, se subraya en la nota.

“Y es que”, añade, “el deporte de la larga distancia y el sacrificio extremo no fue siempre su compañero de viaje”. Sandes tuvo “una juventud algo desordenada, más pendiente del ocio nocturno que de vivir de una forma saludable, pero descubrir la montaña supuso un punto de inflexión para un hombre que cambió radicalmente su existencia, dejó su antiguo trabajo y se arriesgó pese a quedarse sin recursos económicos”.

Desde entonces Sandes “no ha hecho otra cosa que acumular triunfos”. Ganó todas las pruebas de las 4 Desert Series en 2010 mientras que en 2011 ganó sus primeras 100 millas en Leadville (EE.UU) y superó también retos personales como el del Fish River Canyo en 2012. En 2013 se convirtió en el primero en ganar una ultramaratón en los siete continentes y después llegaron otros triunfos importantes como los de Transgrancanaria 2014, año en que también se proclamó subcampeón del Ultra Trail World Tour (UTWT) además de lograr la victoria en la Gran Travesía de Drakensbert 2014 o en la Table Mountain 2015.

En 2016 el corredor sudafricano siguió consiguiendo pódiums y fue tercero en la Tarawera Ultramarathon y ya en 2017 acaparó todos los flashes al convertirse en ser el primer sudafricano que vence la Western States haciendo así uno de sus sueños realidad al vender la mítica carrera de 100 millas estadounidenses por delante de corredores americanos como Alex Nichols y Mark Hammond, se expone en la nota. En el mismo año entró también en segunda posición en la carrera de su ciudad natal, la Ultra-Trail Cape Town 2017.

Con 36 años y habiendo estrenado paternidad recientemente, Sandes retorna a La Palma con la firme idea de sacarse la espina de 2015. “Esa vez no hice una buena carrera, tuve problemas de fiebre glandular antes y después de la carrera y tuve que abandonar, pero aún así tengo muy buenos recuerdos de mi primera experiencia en Transvulcania, es increíble como la gente de la Isla ama este deporte y la atmósfera de la carrera es inmejorable, además me encantan las carreras espectaculares, la playa, el sol y Transvulcania lo tiene todo para mí”, confesaba Sandes que volverá a la Isla con enorme entusiasmo.

La confirmación de su presencia en la décima edición de Transvulcania es otra de “las grandes noticias” de esta semana para una organización que sigue trabajando para esta edición tan especial de la carrera. “Estoy muy satisfecha de que Transvulcania siga siendo igual de atractiva o más y que se siga atrayendo y captando la atención de los mejores corredores y corredoras llegados desde todos los continentes”, señalaba la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Ascensión Rodríguez, que admitía que esta décima edición “será la más internacional de todas, con corredores de más de 60 nacionalidades que estarán en la línea de salida de las cuatro modalidades”.