Las regatistas arrasan en el Campeonato Insular de Vela de La Palma

El pasado domingo, 12 de noviembre de 2017, finalizaron los campeonatos de vela insulares de La Palma, que se disputaron los dos primeros fines de semana de noviembre en sus modalidades principales, Optmist, para menores de 15 años y Laser para regatistas a partir de 15 años, señalan el Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo en una nota de prensa.

Daniela Bonsfills Poggio, campeona de La Palma en la clase Optimist, se impuso con autoridad ganando en las modalidades absoluta y sub 13. El resto del pódium fue para Gabriel Acosta Pérez, segundo clasificado, y Kuan Deutschen, tercero. En la categoría sub 11, se impuso Ezequiel González Warcevitzky, seguido de Mario Suarez Gómez. El bronce lo compartieron Alonso Acero Martín y Adrian Nieves Yanes.

En la clase Laser, el desglose por categorías ha elevado a lo más alto del pódium a Gara García Galdós en la categoría sub 19, a Dayalis Sánchez Hernández en la categoría sub 16 y Alicia Cleofé Álvarez en la categoría Máster. Completan el pódium sub 19 Dayalis Sánchez Hernández y Lía Castillo Kowarik. En la categoría sub 16 el segundo y tercer puesto fue para Lía Castillo Kowarik y Marcos Fernández Francisco y en la categoría Máster, segundo para Manuel Darias Vizcaino y el tercero para Manuel González Gómez.

La entrega de trofeos se realizó en las instalaciones del Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, que junto con el Cabildo Insular organizan y promocionan este deporte en la Isla. En el mismo acto se presentó al nuevo delegado de vela en La Palma, Manuel Domingo González Gómez, quien, con el apoyo de Joaquín Blanco Roca, presidente de la Federación Canaria de Vela, aboga por el crecimiento que este deporte está experimentando a nivel insular.

El comodoro del Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, Carlos Jaubert Lorenzo, y el cordinador de vela Pacuco Díaz tuvieron unas palabras de motivación para los regatistas y de agradecimiento para las instituciones que hacen posible este deporte: a Consejería de Deportes del Cabildo Insular de La Palma y el Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma.