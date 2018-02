Astrofest volverá a situar a La Palma como referente internacional de la astronomía y el astroturismo

La Palma volverá a ser un referente internacional de la astronomía y del astroturismo Durante los meses de abril y mayo llega la segunda edición de Astrofest, que reunirá en la isla un compendio de eventos de relevancia internacional de diversa índole, cuyo nexo de unión es que todos se celebran bajo el privilegiado cielo palmero. Las acciones y actividades se inspiran y tematizan con las estrellas, el universo y el patrimonio astronómico de La Palma. Se trata de eventos nocturnos, pero también diurnos, en los que se combinan diferentes disciplinas y ámbitos de actuación, se informa en nota de prensa.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Alicia Vanoostende, adelantaba hoy en rueda de prensa esta filosofía de trabajo y programa de actos de Astrofest: “todo con un objetivo común: resaltar el potencial que tienen en La Palma la astronomía, el astroturismo y el valor diferencial que le dan sus cielos, los mejores del mundo para observar las estrellas”, aseguraba.

El Astrofest 2018 tendrá como plato fuerte el Día Mundial Starlight el próximo 20 de abril, cuya efeméride recuerda su primera declaración mundial, que tuvo lugar en La Palma en 2007, hace 11 años. Como ya ocurriera el año pasado, ese día se realizará un apagón generalizado en distintas localizaciones de la isla, con la colaboración de los ayuntamientos palmeros y con el objetivo de realizar actos culturales en un ambiente muy especial bajo la luz de las estrellas. Cabe recordar que La Palma fue el primer lugar del mundo en ser declarada Reserva Starlight en 2012.

La primera parada de este evento de eventos que supone el Astrofest se iniciará el 5 de abril con la Reventón Trail El Paso. El alcalde de El Paso (municipio en el que se celebra), Sergio Rodríguez, explicaba hoy que se trata de una exigente prueba de montaña, que desde 2016 ha adquirido un posicionamiento estratégico y que ahora redobla su vinculación a las estrellas gracias a una nueva modalidad: la Subida a las estrellas. Además, Reventón Trail será la primera prueba deportiva del mundo con el sello Starlight.

No será la única prueba deportiva que se tematice este año con el patrimonio astronómico palmero. La consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, explicaba hoy que Transvulcania vivirá el 12 de mayo una edición muy especial, cumpliendo su décimo aniversario bajo el título de Space Runners, con una clara vinculación con el cielo y la astronomía. No se trata de una carrera cualquiera, sino que está considerada como una de las ultramaratones de montaña más prestigiosas y duras del mundo. El recorrido total tiene una longitud de 74,6 kilómetros y un desnivel acumulado de 8.525 metros, que oscila entre el nivel del mar hasta el punto más alto de la isla, en el Roque de los Muchachos. Allí, a 2.426 metros de altitud, está la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias. El objetivo es aprovechar la gran difusión internacional del evento para dar a conocer las bondades del cielo palmero.

El Festivalito, Festival de las Estrellas, también se enmarca este año en el Astrofest. El Festival de Cine que patrocina el Cabildo de La Palma se celebrará entre el 18 y el 26 de mayo. Su director, José Víctor Fuentes, adelantaba que está cita dará cabida a actividades programadas de cine, teatro, danza, g-astronomía y talleres, todos ellos tematizados con la astronomía a modo de herramientas divulgativas para todos los públicos.

Unos días antes, del 15 al 21 de mayo, tendrá lugar Astromaster, un taller profesional de fotografía nocturna; mientras que otra gran cita llegará del 23 al 26 de mayo con una Conferencia Internacional de Paisaje Nocturno coorganizada por el Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, junto a la asociación The World at Night, en la que se congregarán en la isla de La Palma a expertos de todo el mundo. No será la única cita profesional importante, ya que también se prevé la celebración de una Conferencia de Astroturismo.

El valor del cielo palmero

Alicia Vanoostende recordaba hoy que el modelo de colaboración público-privado de astroturismo en la isla de La Palma fue escogido como uno de los ganadores del XXIII Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo en Fitur. Un prestigioso certamen que, desde hace 23 años, se convoca tanto en la modalidad nacional como en la internacional y que fue notificado en la pasada edición de la feria. El acto sirvió de antesala de la gala oficial de entrega de los premios, que tendrá lugar en mayo en IFEMA .

Además, 2017 ha sido un gran año para la consolidación del astroturismo como valor diferencial de la isla, ya que La Palma fue escogida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como ejemplo mundial de evolución y afianzamiento de este producto turístico. El astroturismo supone un denominador común para más de 60 empresas turísticas de diferente índole en La Palma, que están tematizadas con este recurso y que ven como año a año aumentan su volumen de negocio vinculado con este segmento.