Necesitamos una sociedad egoísta

No me refiero a personas egoístas que sólo quieren lo mejor para sí mismas y sus familiares; no, de esas personas hay sobrados ejemplos. Como muestra tenemos todos aquellos que queriendo ser bien agradecidos votan al alcalde de turno que logró colocar a un pariente suyo, sin pensar egoístamente que ese alcalde no puede colocar a todos sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares porque no hay cama para tanta gente. Por lo tanto una persona que forme parte de una sociedad egoísta, votará al alcalde que más facilidad haya dado para disminuir el desempleo, trabajando por ejemplo para una rápida expedición de licencias, de manera legal y moral, buscando terrenos hábiles para todo tipo de actividades, etc.

Todo esto se ve más claro, cuando una parte importante de las mujeres, siguen sin estar presente en los consejos de administración, o sin estar presente en las altas esferas de la política, (curioso, en algún gobierno hubo una discutible paridad en el consejo de ministros, pero luego el 75% de los cargos de ese mismo gobierno eran hombres), y así más ejemplos. Por tanto hay como mínimo un 40% de las ideas que se están perdiendo, porque el 40% de la población, no es ni escuchada ni está en puestos de decisión, me refiero a la existencia de un 80% de mujeres con las que no se cuenta para innovar, avanzar y salir de la pobreza.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer sería conveniente que al menos por egoísmo como se plantea en este texto, nos tuviéramos más en cuenta, hombres y mujeres, y se luchara por una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, y si quieren no por justicia, o por ética, que es necesaria obviamente, por la necesidad que tenemos todos, todos los seres humanos de contribuir a tener una mejor sociedad, y eso sólo se consigue con una sociedad egoísta.

En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, hay quien indica que es un problema de respeto entre las personas, que si realmente nos respetaremos unos a los otros, seríamos más justos, pero lamentablemente esa tendencia sólo es parte de la solución porque conozco a hombres muy educados, que respetan a las personas que conviven con ellos, pero no logran convencer a estas personas que la cocina y el baño es de ambos, al igual que el coche o la reparación de cualquier cosa en el hogar es responsabilidad de ambos. Yo siempre planteo la siguiente pregunta, ¿Qué porcentaje de hombres está pendiente de la limpieza del inodoro?, porque es en nuestros hogares donde comienza la lucha por la igualdad desde muy temprana edad, y no hay que engañarse para saber que hay más mujeres pendientes de la limpieza del inodoro que hombres, y la respuesta de algunos hombres que se preocupan de las tareas domésticas y que respetan y mucho a las personas que comparten su hogar, es la siguiente ¿Qué porcentaje de las mujeres está pendiente de la presión de las neumáticos, o del cambio del aceite del coche?, y es que sólo por plantear esas preguntas, estamos demostrando la falta de igualdad, y estamos encasillando a las mujeres en un papel y a los hombres en otro, o sea que no estamos fomentando la igualdad entre hombres y mujeres. En relación al último ejemplo, si encajamos a las mujeres en las tareas domésticas, sabemos que lo máximo que pueden llegar a cobrar una señora por limpiar una vivienda son 10 euros la hora, con la gran importancia que tiene para la salud la limpieza, pero el trabajo mínimo de mantenimiento de un vehículo se paga a 20 euros la hora, por ello el reparto de esas tareas tal y como la sociedad lo promueve, genera más y más desigualdad.

Si realmente nos queremos a nosotros mismos, debemos ser egoístas como Sociedad, de lo contrario, sufriremos problemas que nadie achaca a la desigualdad, pero son fruto de la desigualdad.