En una de las definiciones de la Real Academia Española (RAE) de la palabra droga, podemos leer: “sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno”. Sin duda es una auténtica lacra para nuestros días; han existido desde que el mundo es mundo, y ahora también tienen cabida lo que yo llamo: drogas digitales.

Las drogas digitales del emprendedor, consisten en creer que solo necesitan lo digital para triunfar en sus proyectos. Son sustancias que se meten hasta lo más hondo de su cerebro, y le hacen confundir los objetivos, las metas, los retos… El emprendedor que prueba este estimulante, cree que el éxito de su proyecto pasa únicamente por tener una presencia en las plataformas sociales de moda, por postear la oferta del mes, por grabar un vídeo en el que alguien recomienda uno de sus productos… Y esto, perdónenme, no es así. Ya saben que soy un defensor a capa y espada de la presencia de los emprendedores en redes, pero tienen que ver a esta como un complemento, no como una acción que vaya a sustituir a otra.

En el mundo del emprendedor todo suma, y será cada tipología de negocio la que marque un camino u otro. La que de más peso a la promoción on-line o a la off-line, pero sin olvidar que las empresas están compuestas en su 99% por personas, no por teclados, ratones, pantallas y smartphones (aunque estos últimos ya parecen una extensión del brazo humano).

Las redes sociales se han convertido en 'drogas'.

Hace algo menos de un año, tuve la oportunidad de impartir una sesión formativa en el Aula de Mayores de una prestigiosa universidad. Desde que entré al paraninfo, denoté que esa tarde yo aprendería más de mis canentos alumnos, que ellos de mí…Estaba frente a unos 4.200 años de sapiencia repartida entre 60 jóvenes ancianos con unas ganas terribles de aprender sobre marcas, marketing, redes sociales… Les intenté vender mi experiencia en las temáticas, alegando que las marcas y las empresas necesitaban humanizarse; les argumenté que estas sociedades tenían el objetivo de humanizar a sus marcas. Les versaba, que las redes sociales eran un excelente canal para poder hacer esa acción, y acercarse más al consumidor final, al target o al buyer person.

Eran (y son) muy inteligentes. Rápidamente captaron mis misivas, y cuando llegó el turno de preguntas, una señora de unos 75 años, sentada en primera fila y con nombre Encarna, me preguntó:

- “He entendido perfectamente lo de que es necesario humanizar a las marcas, pero… ¿Y quién, en nuestros días, humanizará a los humanos?

Me parece una de las reflexiones más brillantes que he escuchado en mi vida. Unas palabras con más razón que cualquier santo. Fue ahí donde detecté que las empresas se estaban equivocando; pretendían humanizar sus marcas olvidando que lo más humano que hay es el propio ser humano. Ese personal que está tras el mostrador, tras el teléfono, que está visitando empresas porque es comercial, que atiende al cliente porque visitan su negocio, es una de las partes más importantes en la estrategia de marketing de cualquier empresa. Las personas seguimos siendo únicas, irremplazables… Lo digital viene para sumar, pero no para desplazar a nadie, no para sustituir la parte más terrenal de los negocios…

Basta ya de pensar eso de que, “quien no está en las redes, no existe”; claro que existe, vamos, les digo más, mi madre y mi padre existen, y han estado más cerca de un tigre de bengala que de un ordenador… Las redes sociales e Internet en general, han venido para quedarse, sin duda, pero no tenemos que tratarlas como una droga. Hay que utilizarlas con estrategia, con control, sabiendo que nos brindan muchas ventajas para que nuestros proyectos emprendedores, estén en igualdad de condiciones que las empresas más grandes. Nuestro pequeño negocio o comercio tiene los mismos 280 caracteres para lanzar un tweet, el mismo espacio para poner una imagen de portada/perfil, y las mismas reglas de publicación que la mismísima Apple…

Sean desde hoy más humanos con los clientes, escúchenles de verdad. Intenten comprender que tienen un problema y ustedes están para solucionarlo con la máxima calidad posible. Repartan los huevos en varias cestas por si se les cae alguna. Si dedican la totalidad de su tiempo solamente a emitir mensajes en las redes sociales, seguramente acabarán más enredados que Rapunzel…

Por cierto, ¿sabían que Apple tiene 1.609.097 seguidores en Twitter y jamás ha emitido un solo tweet? Igual es porque no les hace falta, pero cuando veo la de oportunidades que está perdiendo, me dan ganas de drogarme (digitalmente hablando).

Un saludo.

Rayko Lorenzo.

www.raykolorenzo.com