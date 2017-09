Barlovento abre el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social

Ayuntamiento de Barlovento.

El Ayuntamiento de Barlovento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, abre el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social, “dando respuesta a la necesidad imperiosa de prestar apoyo a las personas y familias del municipio para cubrir necesidades básicas y paliar situaciones carenciales”, señala en una nota de prensa.

Las ayudas de emergencia, explica, “son una prestación no periódica de carácter económico, destinada a sufragar gastos específicos y/o extraordinarios, que tienen por finalidad prestar apoyo a las personas y/o familias del municipio, que por determinadas circunstancias presentan dificultades económicas”. Asimismo, añade, las ayudas se destinarán a dar cobertura a las necesidades no cubiertas por otros sistemas de protección, uso y mantenimiento de la vivienda de primera necesidad, atención educativa, ayudas técnicas o prescritas por facultativos del área de salud no protegidas por ningún sistema público y otros gastos excepcionales valorados por las técnicas de Servicios Sociales”.

En la nota se indica que “son requisitos indispensables para solicitarlas estar empadronado y residiendo en el municipio de Barlovento, cumplir los criterios económicos que se recogen en las bases de las Ayudas de Emergencia y acreditar la situación de necesidad o carencia, ya que el objetivo es prestar apoyo a las personas que atraviesan una situación de dificultad, a fin de paliar y/o evitar situaciones de exclusión social, dando cobertura a necesidades no cubiertas por otros sistemas de protección”.

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto durante un mes desde el 27 de septiembre al 27 de octubre.