Breña Alta inaugura este viernes las primeras pistas de pádel cubiertas de la Isla

El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta inaugurará el próximo viernes, 17 de noviembre, las primeras pistas de pádel cubiertas habilitadas en La Palma para la práctica de este deporte, que están ubicadas en el complejo deportivo Antonio García. En la ceremonia se presentarán las instalaciones y se disputará un partido.

El Consistorio de la Villa de Breña Alta, con este acto, pondrá a disposición del público, para su uso y disfrute, dos pistas de pádel que son las únicas cubiertas que existen en la actualidad en la geografía insular, lo que permitirá la práctica de este deporte también en los días de lluvia.

Las instalaciones se regirán por un reglamento de uso y gestión que ha sido establecido por el Ayuntamiento.

Dado que quedan menos de dos meses para la finalización del ejercicio 2017, y debido a la premura y predisposición del Consistorio por su apertura al uso público, se plantea la gestión inicial de las pistas desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, aunque no se descarta otro modelo de gestión que preste un servicio más eficiente de cara a la anualidad de 2018.

Las pistas se abrirán al público el 20 de noviembre y tienen un horario de uso de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 13:00 horas los sábados no festivos. El importe de reserva y uso será de 8 euros por cada hora y media para los residentes en Breña Alta, de 12 euros para los no residentes y de 15 euros para los no residentes con uso de luz artificial. Las reservas y pago se efectuarán en las dependencias municipales, ubicadas en la Calle Blas Pérez González número 1.

Con estas instalaciones, el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta amplía su oferta deportiva fomentando hábitos de vida saludables y generando un activo dinamizador más, que añade otro reclamo al casco urbano de San Pedro para que sea aún más visitado, tanto por residentes como por foráneos, haciendo gala de su conocido slogan En Breña Alta lo tienes todo a mano.

Las personas interesadas pueden recabar más información en el Servicio Municipal de Deportes.