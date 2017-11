Mayte Rodríguez renueva su presidencia al frente del comité local del PP de Breña Alta

El Partido Popular (PP) de La Palma ha iniciado la ronda de renovaciones de los distintos comités locales de la Isla en la tarde de este viernes en el municipio de Breña Alta donde la consejera del Cabildo palmero y concejal en el municipio, Mayte Rodríguez, ha vuelto a renovar su presidencia al frente del comité local, señala el PP en un comunicado.

Rodríguez, quién obtuvo el apoyo unánime de la asamblea, agradeció en su intervención el apoyo que en todo momento ha recibido de sus compañeros que han sido “el pilar fundamental durante los últimos cuatro años y que sin duda serán pieza clave en el presente y en el futuro.

“El equipo de personas que me ha acompañado ha sido el verdadero elemento motivador para seguir trabajando cada día por mantener la llama del Partido Popular viva en nuestro municipio”, afirmó.

Mayte Rodríguez con los miembros del comité local del PP de Breña Alta.

Además, la recién elegida candidata también manifestó que asumía este reto contagiada de la ilusión de su equipo y que estaba convencida, ahora más que nunca y ante la realidad municipal “sé que podemos cambiar Breña Alta y para eso cuento con ustedes”.

“Este municipio se merece un cambio de gobierno que recobre la cercanía y sensibilidad con las personas y que sea capaz de escuchar desde la humildad y el trabajo diario y para eso trabajaremos todos unidos con un objetivo claro que son las elecciones de 2019”, dijo.

Por su parte, la presidenta de los populares palmeros, Elena Álvarez Simón, fue la encargada de clausurar el acto y quiso poner en valor el papel de los comités locales en el Partido Popular de La Palma de los que dijo que son fundamentales y que es clave tener unos cimientos firmes y sólidos en cualquier situación y “esos cimientos para nosotros es el importante trabajo que cada equipo local realiza en su municipio”.

Álvarez, asimismo, tuvo unas palabras de reconocimiento para el equipo del PP en Breña Alta y en especial para su presidenta: “Sabemos que no siempre ha sido sencillo, pero lo que es incuestionable, es el papel que juega el PP de Breña Alta dentro del contexto del PP de La Palma, pieza necesaria e imprescindible, que, como no podía ser de otra manera, cuenta con nuestro respaldo incondicional y afecto. Juntos seguiremos creciendo y consolidando un proyecto que no puede ir sino a más”.