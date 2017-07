“Los Cancajos requiere nuevas infraestructuras al ser la primera zona turística de la Isla”

Los primeros dos años de la presente legislatura han sido “atípicos” para el alcalde de Breña Baja, el popular Borja Pérez Sicilia. “Empezamos con una mayoría absoluta, con un grupo de Gobierno conformado por ocho concejales, y a los siete meses vino el parón por mi problema de salud, que lo ralentizó todo; estuve fuera diez meses, aunque siempre atendía el teléfono, y desde octubre es cuando verdaderamente empezamos a trabajar”, ha señalado en una entrevista con La Palma Ahora. “El balance en el Ayuntamiento no es positivo porque soy muy exigente y no he podido dar el 100%, en lo personal sí porque pasé un bache”, subraya. “Voy cogido de tiempo, aunque se están haciendo muchas cosas, materializando proyectos y consiguiendo financiación, pero vamos a contrarreloj”, reconoce.

Borja Pérez, que a diario se patea el pueblo, insiste en que “cuando ha empezado para mí la legislatura al 100% es ahora, en 2017”. La mesa de su despacho está repleta de documentos y admite que tiene “mucho trabajo” pero energías no le faltan porque diariamente, a las siete de la mañana, se ejercita física y mentalmente para afrontar la batalla del día a día. “Yo no pienso en Breña Baja a corto plazo, sino a largo plazo, quiero que sea un municipio unitario, conectado mediante acerado”, comenta.

Y presume de transparencia en su gestión. “Creo que por detrás de Arona (Tenerife), somos el municipio canario con una Ley de Transparencia más completa; los vecinos pueden entrar y conocer la realidad municipal, que no es la que se oye en un bar”, enfatiza. “A través de las redes sociales y de las páginas web municipales, un habitante de Breña Baja se puede enterar al cien por cien de lo que pasa en el Ayuntamiento, y aún así se habla en los bares”, se queja. “Disponemos de un WhatsApp municipal las 24 horas, de una App para incidencias y contestamos a todos los comentarios que se hacen en las redes sociales”, afirma. “Breña Baja ha subido en población y sigue subiendo porque ha venido gente de otros pueblos a vivir aquí, y por eso hemos puesto en marcha un proyecto en redes sociales para lograr que los habitantes tengan arraigo municipal”, resalta.

Borja tiene en mente un sinfín de iniciativas para Breña Baja pero su “gran proyecto” es un paseo por el litoral desde Santa Cruz de La Palma hasta las charcas del Aeropuerto, en Mazo. “Por él batallaré hasta la muerte, es mi sueño”, confiesa.

Revisión del Plan General

En materia de planeamiento, Breña Baja “ha contratado la aprobación definitiva de la revisión parcial del Plan General, que esperemos que esté antes de final de año”, dice. “Esta revisión parcial contempla la zona de Los Guinchos, que lleva más de 20 años sin desarrollar -a ver si logramos un desarrollo unitario por una vez en la vida-, parte de Los Cancajos, Risco Alto, área del Aeropuerto, Los Dragos, La Polvacera y una zona próxima al campo de golf de Breña Alta”, detalla. Asimismo, añade, “hemos contratado el Plan Parcial de San José, que contempla una segunda vía desde el campo de fútbol al Ayuntamiento, y se trabaja en la redacción de un proyecto de un polideportivo adosado al campo de fútbol”.

Modernización de Los Cancajos

El Ayuntamiento de Breña Baja está a punto de firmar con el Gobierno de Canarias un Plan de Modernización Municipal (PMM) que se centrará en la zona turística de Los Cancajos. “Es muy importante, porque sería el primero de La Palma y estaríamos a la altura en modernización del sur de Tenerife, de Gran Canaria o del Puerto de la Cruz”, destaca. “Una vez que esté firmado se puede ir a adjudicación directa sin pasar por ningún organismo”, asegura. “Los Cancajos requiere nuevas infraestructuras porque es la primera zona turística de la Isla y la más antigua, e inversión prácticamente ha tenido cero, solo por parte municipal”, recuerda.

Como el resto de municipios, Breña Baja espera por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). “Con esos fondos se comprará la parcela del Parque Tecnológico y se materializará el proyecto”, pero con el Fdcan también queremos hacer un parque donde está el rocódromo porque es un proyecto necesario para Los Cancajos, con cuatro canchas de pádel, una media luna de baloncesto, un circuito biosaludable, un gimnasio, una pequeña tienda, vestuarios accesibles, cafetería en la parte alta y un gran parque infantil”, enumera.

Una playa “más viva”

En la zona de playa se trabaja en el balizamiento del litoral, tareas en las que “tenemos algún problema porque las balizas se están soltando y no sabemos por qué”, comenta. Asimismo, en esta zona de baño se colocará señalética para el desarrollo de las actividades náuticas. “Estudiamos, por otro lado, poner un barco que realice excursiones por el litoral y marcar nuevas infraestructuras dentro de la playa, porque queremos que sea más viva y que cuente con una zona exclusiva para personas con discapacidad”. Otra ilusión de Borja es que “la playa interior tenga un kiosquito donde se pueda ir por la tarde noche a tomar algo tranquilo”. Proyecta asimismo acondicionar el entorno de la Oficina de Turismo de Los Cancajos para “darle un carácter peatonal y que los bares puedan sacar sus mesas”.

Apertura del espacio de Las Salinas

El privilegiado espacio de Las Salinas es otro proyecto relevante para el municipio. “Esperamos abrir el día 1 de agosto, aunque todavía queda obra pendiente en el restaurante y algunos cocederos, pero se puede acceder por otro lado”, explica. “Tendrá un gran museo, una pequeña tienda y un área para conciertos, y queremos que se convierta en un reclamo de ocio nocturno que dé vida a la zona, que sea un referente de calidad”, indica.

Parque Tecnológico

“El Parque Tecnológico, por el que hemos batallado todas las administraciones, se va a materializar de una vez por todas; el Fdcan nos lo ha puesto el Gobierno de España en bandeja y creo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo no lo han sabido administrar, y los ayuntamientos seguimos esperando”, critica. “Bendito sea el Parque Tecnológico, aunque prefería que viniera de otra manera y dejar los fondos del Fdcan para otras obras que son necesarias”, señala. “Dará vida al pueblo puesto que se prevé crear unos 200 puestos de trabajo, y encaja bien con la cercanía de la zona turística de Los Cancajos”, defiende.

Arcas municipales saneadas

El Ayuntamiento de Breña Baja, asegura su alcalde, “está saneado; lo cogimos en 2011 con 1.300.000 euros de deuda y, además, con una devolución de licencia mal cobrada al Parador de Turismo -que sumó otros treinta y pico mil euros-, los intereses de una sentencia -que eran 70.000 euros-, algún vial que se había pagado y que no se había ejecutado en su totalidad -otros 70.000 euros más-, al final la deuda era de casi 1.600.000 euros, pero iban saliendo cosas y fueron casi dos millones”. “En cuatro años lo que hicimos fue arreglar la casa por dentro y pagar la deuda y Breña Baja ya está saneada al 100%, se está pagando a proveedores a 15 días; ahora estamos despegando de manera correcta y ordenada, y los dos años de legislatura que restan se nos quedan cortos”.

Atención a las necesidades sociales

En política social, Borja Pérez considera que “no puede haber quejas, porque estamos atendiendo el 100% las necesidades, tenemos un banco de alimentos con congeladores, un banco de juguetes para ayudar en fiestas navideñas y cumpleaños y un banco de camas, sillas de rueda, sillas de baño o material ortoprotésico para mayores y discapacitados”. Además, agrega, “ya nos llegaron los fondos para materializar la apertura, en su totalidad, del centro de día de Las Ledas, que será el más potente de la Isla porque tiene Unidad de Alzheimer y centro de día”.

Apoyo al empresariado

“Al ser un pueblo muy disperso, lo que hemos intentado es cambiar la tónica, captando nuevo empresariado, por lo que hemos establecido ayudas para el desarrollo empresarial que están trayendo un nuevo tejido, con apoyo a la contratación de personal en el municipio”. “Hemos batallado por crear una asociación de empresarios en el pueblo, le hemos ayudado en los inicios y ya está andando por sí sola”, apunta.

El respaldo a los jóvenes profesionales del municipio es otro compromiso del grupo de Gobierno de Breña Baja. “Hemos destinado 30.000 euros a proyectos externos para que aquellos jóvenes del pueblo que están terminando sus carreras hagan proyectos que quedan marcados en el municipio”, detalla.

Oficina municipal de vivienda

El alcalde de Breña Baja apuesta por crear una Oficina de Vivienda “con ayudas propias del Ayuntamiento a las personas más necesitadas o a quienes pongan a su disposición una vivienda con alquiler económico”. “Pretendemos conformar una pequeña bolsa de viviendas y hacer también un estudio detallado de las casas de alquiler que tenemos”, dice.

La limpieza es otra prioridad. “Estamos sacando contratos porque queremos cuidar más nuestro pueblo, y creo que en el tiempo que llevamos en limpieza se ha notado el cambio, aunque no estamos conformes”.

Por otro lado, en materia de transporte, tiene quejas. “El Cabildo no está haciendo los deberes, porque Breña Baja soporta casi el 60% de los viarios públicos insulares, no municipales, y hay miradores y vías que no están limpios; nosotros estamos manteniendo esas zonas con convenios que le corresponden a la Corporación insular”.

Segunda vía en San José

Pérez Sicilia proyecta la creación de una segunda vía en el núcleo de San José, que, en su opinión, “impulsará nuevas infraestructuras privadas”, y la creación de nuevos espacios y aparcamientos, además de “un gran pabellón”. “La vía central de San José necesita un cambio tanto en tipología como en nuevos espacios”.

Y un “proyecto de futuro” es “materializar la unión de San Antonio y San José para crear un gran núcleo; uno de mis sueños es acondicionar una gran alameda desde el IES Las Breñas hasta San Antonio, un proyecto con vistas a 20 años”, expone.

“Estamos trabajando también en la creación de una casa cultural, que no tenemos, y la proyectamos en el gran espacio de la Sociedad Juventud Española, de propiedad privada, pero con la que intentamos llegar a acuerdos para que el Ayuntamiento asuma la deuda que tiene y poder acondicionar allí “un gran teatro, una biblioteca y un área de servicios conjunto dedicado a la cultura”. “Creo que somos el único ayuntamiento de la Isla que ha creado una Concejalía de Patrimonio”.

En la zona de El Zumacal, el alcalde de Breña Baja quiere “darle sentido a un gran parque que se hizo allí y crear una zona deportiva complementada con el rocódromo, un circuito de biocalestenia, kiosco y canchas, que sea un pulmón deportivo”. En la Hoya del Rehielo proyecta instalar “cabañas, merenderos públicos, senderos para caballos, instalación de ocio activo y un pequeño camping de caravanas”.