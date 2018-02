CC de Fuencaliente exige que se “abonen las ayudas al estudio” del Ayuntamiento del 2017

Gregorio Alonso Méndez (c), portavoz de CC en el Ayuntamiento de Fuencaliente. LPA

Las ayudas al estudio del Ayuntamiento de Fuencaliente correspondientes al año 2017 destinadas a colaborar en los gastos derivados principalmente por los desplazamientos de los estudiantes fuera de la La Palma “sufren un enorme retraso ya que no sólo no se han abonado, sino que ni tan siquiera se ha convocado la comisión informativa que debe estudiar las solicitudes presentadas y aprobar la relación de ayudas a conceder”, señala el portavoz del grupo de Coalición Canaria (CC) en el Consistorio, Gregorio Alonso Méndez, en una nota de prensa.

Los estudiantes de “nuestro municipio”, añade, “presentaron sus solicitudes en tiempo y forma para optar a una de las ayudas municipales establecidas en el presupuesto del pasado año 2017 para colaborar con sus gastos y los de sus familias, gastos necesarios para cursar sus estudios e importantes en la economía familiar y especialmente en la de aquellas familias con menos recursos”.

En la nota se apunta que “este desesperante e injustificado retraso creado por la desidia y poca capacidad de gestión del grupo de Gobierno está perjudicando a los estudiantes de nuestro municipio y pone en evidencia la poca sensibilidad con las familias que peor lo pasan y no tienen medios económicos para afrontar estos gastos”. Por ello, desde Coalición Canaria en Fuencaliente, señala, “lamentamos que los alumnos fuencalenteros no hayan cobrado las cuantías de las ayudas retenidas correspondientes al pasado año 2017 y exigimos que se rectifique esta situación procediendo a desbloquear y aprobar las ayudas al estudio del 2017 y abonarlas a la mayor brevedad posible para no seguir acumulando más demora”.